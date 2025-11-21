Un nuevo vial y una rotonda para descongestionar el tráfico en el centro del casco urbano de Nerja

El Ayuntamiento de Nerja sigue avanzando en los trámites para desarrollar el sector en torno a la parcela en la que desde el verano de ... 2024 se construye el nuevo centro de salud, donde se ha proyectado también un nuevo aparcamiento subterráneo con 847 plazas y un intercambiador de transportes. Uno de los elementos fundamentales para ordenar estos suelos es un nuevo vial, que conectará la actual rotonda junto a la calle Ingenio y Puente Viejo con una segunda rotonda que se ha proyectado en la antigua N-340, en la avenida de Pescia.

Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la actualización del proyecto de urbanización del Sistema General Viario AA-24 'Vial del Matadero', con un prepuesto base de licitación de 1.022.451,63 euros financiados con recursos municipales, tras recibir la aprobación por parte de la Comisión Territorial de Ordenación y Urbanismo de Málaga.

La nueva avenida llevará el nombre del exalcalde socialista Gabriel Broncano, que gobernó entre 1987 y 1995

El proyecto contempla la construcción de una nueva avenida que unirá la 'Glorieta de Profesionales de la Sanidad', situada al final de las calles Ingenio y Puente Viejo, junto a las parcelas del nuevo centro de salud y el futuro edificio de aparcamientos, con la avenida de Pescia.

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), ha mostrado en un comunicado su «satisfacción» por la aprobación definitiva de este proyecto, destacando que la construcción de la nueva avenida, que llevará el nombre del exalcalde socialista Gabriel Broncano, que gobernó entre 1987 y 1995, descongestionará el tráfico de calle San Miguel y contribuirá a una circulación rodada más fluida y segura.

Doble sentido de circulación

Asimismo, subrayó que esta actuación «se enmarca dentro de la estrategia municipal para modernizar y reforzar la infraestructura viaria, favoreciendo el acceso a los nuevos equipamientos públicos, como el nuevo centro de salud, y los futuros edificio de aparcamientos y el intercambiador de transportes.

Por su parte, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Alberto Tomé (PP), ha indicado que el proyecto prevé la ampliación de la vía existente en la calle Chíllar, donde se encuentra el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, para dotarla de doble sentido de circulación. Asimismo, ha destacado que la nueva avenida incorporará todas las infraestructuras y servicios necesarios, incluyendo acerado, alumbrado público y las redes de abastecimiento de agua y pluviales.

Tras su aprobación definitiva se impulsarán los trámites para aprobar los pliegos y sacar a licitación las obras, que tendrán una plazo de ejecución de doce meses. No obstante, desde el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, no han concretado los plazos que manejan para que esta actuación sea una realidad.

Equipamientos deportivos

Por otro lado, Nerja ha ampliado la red de dotaciones deportivas en espacios públicos de uso turístico mediante la instalación de nuevos equipamientos al aire libre. Así lo han informado la concejala de Playas y Recursos Europeos, María del Carmen López, y el concejal de Deportes, Marcelo Berutii, ambos del PP, destacando en un comunicado que permitirán la práctica de actividades como calistenia, muy demandadas por vecinos y visitantes, y contribuyen a fomentar la actividad física y el uso de los espacios públicos.

Ampliar Imagen de una de las nuevas zonas deportivas en la playa de Burriana. SUR

En concreto, estos se encuentran, en las playas de Burriana, El Chucho y El Playazo, en el paseo marítimo de La Torrecilla, en la zona de los Cangrejos, y junto al estadio Enrique López Cuenca, con una inversión total de 119.632,7 euros. La actuación está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, como parte del proyecto municipal 'Nerja Sostenible'.