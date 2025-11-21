Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la zona por la que se ejecutará el nuevo vial y la rotonda en la avenida de Pescia. SUR

Un nuevo vial y una rotonda para descongestionar el tráfico en el centro del casco urbano de Nerja

El Ayuntamiento invertirá más de un millón de euros en el trazado de una calle junto a la parcela del centro de salud y el edificio de aparcamientos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:35

El Ayuntamiento de Nerja sigue avanzando en los trámites para desarrollar el sector en torno a la parcela en la que desde el verano de ... 2024 se construye el nuevo centro de salud, donde se ha proyectado también un nuevo aparcamiento subterráneo con 847 plazas y un intercambiador de transportes. Uno de los elementos fundamentales para ordenar estos suelos es un nuevo vial, que conectará la actual rotonda junto a la calle Ingenio y Puente Viejo con una segunda rotonda que se ha proyectado en la antigua N-340, en la avenida de Pescia.

