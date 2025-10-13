Nerja da un nuevo paso para mejorar el aparcamiento: encarga el estudio de viabilidad de un recinto con 847 plazas

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Nerja, con mayoría absoluta, sigue tratando de solucionar uno de los graves problemas que tiene ... la localidad costera más oriental de la provincia, la falta de aparcamientos, especialmente en la temporada alta veraniega, con la afluencia masiva de miles de visitantes.

Tras la aprobación, a principios del pasado mes de agosto, del anteproyecto de un nuevo edificio de aparcamientos, que contará con 847 plazas y que se ubicará en la parcela junto al nuevo centro de salud, que está en obras, en el entorno de la avenida de Pescia, el Ayuntamiento nerjeño ha contratado ahora la redacción del estudio de viabilidad.

De esta forma, una vez finalizados los trámites para la contratación de la redacción del estudio de viabilidad del nuevo edificio de aparcamientos, que contará con 847 plazas y se ubicará en la parcela junto al centro de salud, en el entorno de la avenida de Pescia, se ha adjudicado, a la empresa Karuna Consultoría Integral. Esta firma fue seleccionada entre las cuatro invitadas a presentar oferta, con un presupuesto de 16.819 euros.

El aparcamiento se hará con una concesión administrativa a una empresa, que lo ejecutará y gestionará

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), ha señalado en un comunicado que este estudio de viabilidad llevará a cabo los análisis técnicos, económicos y urbanísticos necesarios «para garantizar la viabilidad del proyecto y su cumplimiento con la normativa vigente, tomando como referencia el anteproyecto del edificio de aparcamientos aprobado por el Ayuntamiento».

El documento deberá realizarse en un plazo máximo de 55 días naturales a partir de la firma del acta de inicio del contrato. Se llevará a cabo por la consultora adjudicataria, en coordinación con los técnicos municipales. El nuevo edificio de aparcamientos constará de cuatro plantas, con una superficie total construida de 25.406,46 metros cuadrados, y una cubierta donde se pretende construir el futuro intercambiador de transportes. No obstante, aún se desconocen los detalles sobre las inversiones necesarias para la ejecución de estos dos proyectos ni cómo se financiarán. Eso sí, el aparcamiento se hará mediante una concesión administrativa a una empresa, que lo ejecutará y gestionará.

Oficina del SAE

Por otro lado, una vez adjudicadas las obras de adecuación de la planta baja del edificio municipal en el antiguo Fernández Olmo, ubicado en la calle Antonio Jiménez, que acogerá la nueva Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el alcalde, acompañado por el concejal de Infraestructura, Alberto Tomé (PP), y técnicos municipales, ha mantenido una reunión de trabajo en el inmueble con la empresa nerjeña Jimedux y el director de obra para coordinar el inicio de los trabajos. Esta actuación, financiada íntegramente con recursos municipales, cuenta con un presupuesto de 48.379,28 euros y un plazo de ejecución estimado de mes y medio.

El regidor nerjeño recordó en un comunicado que esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento con la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, y subrayó que el objetivo es adecuar la planta baja del edificio para su uso como oficina «más cómoda, moderna y accesible», destinada a ofrecer un mejor servicio a los demandantes de empleo de Nerja y Maro. Asimismo, destacó que el inicio de las obras está previsto para mediados de octubre.

Por su parte, el concejal de Urbanismo e Infraestructura explicó en el mencionado comunicado que los trabajos previstos incluyen la demolición de elementos interiores obsoletos, como la escalera que conecta con la primera planta y el pavimento, y la adecuación estructural del forjado. Además se realizarán obras para mejorar la accesibilidad desde la vía pública, modificando el acerado y los pasos de peatones, «actuaciones esenciales para la implantación de la nueva oficina», destacó Tomé.

Mejoras en el Balcón de Europa

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adoptado un acuerdo prestando conformidad al proyecto de estabilización del acantilado occidental del Balcón de Europa, junto a la playa de la Caletilla, con un presupuesto base de licitación de 70.223,46 euros. La actuación será financiada a través de la subvención de Municipio Turístico concedida por la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, destinada a la conservación y mejora de espacios turísticos y culturales.

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), ha destacado en un comunicado que "ésta es una actuación clave para garantizar la seguridad estructural y la preservación de nuestro buque insignia turístico y uno de los enclaves más emblemáticos de la Costa del Sol".

La ejecución del proyecto se desarrollará por fases. En una primera etapa se procederá al saneamiento del acantilado, retirando las piedras sueltas y materiales inestables. A continuación, se instalará una malla protectora de triple torsión galvanizada, diseñada para integrarse visualmente con el entorno natural. Finalmente, se acometerá una restauración paisajística mediante la plantación de especies vegetales autóctonas, con el fin de favorecer la integración ambiental y la estabilidad del terreno.

Por su parte, el concejal de Urbanismo e Infraestructura, Alberto Tomé (PP), ha informado que, tras la conformidad de la Junta de Gobierno Local, y previa autorización por parte de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, se iniciarán los trámites para la aprobación definitiva del proyecto y la elaboración de los pliegos técnicos y administrativos necesarios para la licitación de las obras.