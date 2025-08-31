Nerja encarga el estudio de viabilidad de un nuevo aparcamiento con 847 plazas

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Nerja, con mayoría absoluta, sigue tratando de solucionar uno de los graves problemas que tiene ... la localidad costera más oriental de la provincia, la falta de aparcamientos, especialmente en la temporada alta veraniega, con la afluencia masiva de miles de visitantes.

Tras la aprobación, a principios de este mes de agosto, del anteproyecto de un nuevo edificio de aparcamientos, que contará con 847 plazas y que se ubicará en la parcela junto al nuevo centro de salud, que está en obras, en el entorno de la avenida de Pescia, el Ayuntamiento nerjeño ha iniciado el expediente para contratar la redacción del estudio de viabilidad.

«Una vez aprobado el estudio redactaremos el pliego de prescripciones, que servirá para licitar el contrato mixto» José Alberto Armijo Alcalde de Nerja

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), ha destacado en un comunicado que «una vez aprobado el estudio redactaremos el pliego de prescripciones técnicas, que servirá para licitar el contrato mixto de servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, concesión de obras y explotación del nuevo edificio de aparcamientos».

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Alberto Tomé (PP), ha señalado que el servicio de contratación del Ayuntamiento ha solicitado ofertas a cinco empresas especializadas en la realización de estos trabajos, estableciendo como fecha límite de presentación el pasado 25 de agosto.

Características

Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local dio a principios de este mes un nuevo impulso al proyecto, anunciado desde mayo de 2022, del edificio de aparcamientos con 847 plazas, previsto en la parcela junto al futuro centro de salud, en el entorno de la avenida de Pescia, dando luz verde al anteproyecto. Así lo ha informado el alcalde, José Alberto Armijo (PP), en un comunicado.

«Con este trámite damos un paso decisivo para la consecución de este proyecto que contribuirá a la movilidad y facilitará el estacionamiento de vehículos», ha destacado el regidor, quien ha recordado que este nuevo equipamiento se sumará a los ya existentes en el Balcón de Europa, el parque Verano Azul y la playa de Burriana, alcanzando así más de 2.000 plazas de aparcamiento público en Nerja.

El nuevo edificio constará de cuatro plantas, con una superficie total construida de 25.406,46 metros cuadrados

El nuevo edificio de aparcamientos constará de cuatro plantas, con una superficie total construida de 25.406,46 metros cuadrados, y una cubierta donde se pretende construir el futuro intercambiador de transportes. No obstante, aún se desconocen los detalles sobre las inversiones necesarias para la ejecución de estos dos proyectos ni cómo se financiarán. Eso sí, el aparcamiento se hará mediante una concesión administrativa a una empresa, que lo ejecutará y gestionará.

Por su parte, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras ha indicado en el mencionado comunicado que, una vez aprobado el anteproyecto, se impulsarán los trámites administrativos necesarios, y se dará traslado al servicio municipal de contratación para iniciar el procedimiento de contratación del mencionado estudio de viabilidad del futuro 'parking'.