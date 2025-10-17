Raúl Rivas, elegido nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de Nerja

El empresario nerjeño Raúl Rivas es el nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de la localidad del Balcón de Europa (AEN), un colectivo integrado ... por más de 300 emprendedores del municipio costero más oriental de la provincia. Rivas, agente de seguros, de 43 años, sustituye en el cargo a Juan Carlos Pinilla, empresario del sector inmobiliario que fue elegido en marzo de 2018.

La elección de Rivas tuvo lugar en una asamblea general celebrada este pasado jueves 16 de octubre, en el hotel Perla Marina. El nuevo presidente de la AEN está vinculado al sector asegurador desde 2005, y desde 2012 desarrolla su labor profesional a través de su propia agencia de seguros. Con su elección, el colectivo empresarial «inicia una nueva etapa en la asociación con una hoja de ruta centrada en fortalecer el tejido empresarial local y fomentar la participación activa de los asociados», según han destacado desde la entidad en un comunicado.

Entre los principales objetivos de su mandato, el nuevo presidente ha destacado «la importancia de mantener encuentros periódicos con los asociados, así como crear una agenda de actividades con distintos organismos y profesionales que aporten valor al colectivo empresarial, como sesiones de formación y asesoramiento especializado».

Objetivos

Rivas también se ha propuesto también «incentivar la representación del sector hostelero y de servicios dentro de la asociación y aumentar el número de asociados en general, reforzando la unidad y la visibilidad del empresariado nerjeño». Asimismo, el nuevo presidente ha manifestado su intención de recuperar los Premios Prestigio, el día del Empresariado Local, «iniciativas que durante años sirvieron para reconocer la labor y esfuerzo de las empresas del municipio», y que ha considerado «un eje fundamental para una Nerja más próspera».

Durante los próximos tres meses, Raúl Rivas ha anunciado que dedicará su labor a analizar la situación interna de la asociación «con el fin de diseñar una agenda de trabajo que entrará en vigor a partir de enero de 2026». La nueva junta directiva se completa con el empresario turístico Rafael Villasclaras, que será el nuevo vicepresidente. Antonio Villaclaras ejercerá como gerente/secretario hasta principios de año, cuando pasará el testigo a Javier López. El empresario Enrique López Cuenca asume el cargo de tesorero de la AEN.

Como vocales estarán Damián Toboso, Antonio Rojas, Christian Alexander Galianez, Antonio David León, Bernardo Pozuelo, Juan Carlos Pinilla y Jonathan Méndez De esta manera, en la nueva junta directiva «habrá representación de todos los sectores vinculados a la misma de manera que, cada asociado tenga una referencia a la hora de trasladar posibles sugerencias, consultas o reivindicaciones», han apostillado desde la AEN en el mencionado comunicado.