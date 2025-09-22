Mangos de tamaño récord en la Axarquía

La Axarquía está en plena campaña de recolección de mango. Tras casi un lustro de sequía y dos campañas para olvidar, el sector de esta ... fruta tropical vuelve a sonreír en la comarca oriental y en la Costa Tropical de Granada, gracias a las abundantes lluvias de este año hidrológico. La cosecha está siendo histórica, con el triple de volumen que en 2024, hasta rebasar ampliamente las 30.000 toneladas, pudiendo rondar finalmente las 35.000 cuando finalice en noviembre.

Estas cifras históricas están arrojando destacadas piezas de mango en las fincas de la Axarquía. Así, como si de un auténtico concurso se tratara, en los últimos días, a través de las redes sociales, numerosos vecinos han colgado imágenes de ejemplares de mango de tamaño récord cosechados en la zona. Se trata, principalmente, de piezas de las variedades Keitt y Osteen, dos de las más abundantes que se cultivan en la comarca oriental.

Así, Carlos Martín, un vecino de Frigiliana, ha compartido una imagen de un mango de la variedad Osteen con un peso de 2.253 gramos. «Con uno cena una familia, eso sí, familia numerosa», ha escrito en su perfil de Facebook. Por su parte, en páginas como Triana Corazón de la Axarquía o Axarquíaplus, han podido verse ejemplares de mango Osteen de 1.919 gramos, un peso descomunal para una variedad cuyo tamaño medio ronda entre 400 y 700 gramos.

El mango más pesado certificado por los Guinness World Records alcanzó 4,25 kilogramos en Colombia en 2020

De mayor calibre aún son las piezas cosechadas de la variedad Keitt, que suele arrojar medias entre 450 y 1.000 gramos. Así, un vecino de la pedanía veleña de Triana, Jose, ha cosechado un mango de 2.823,5 gramos, el récord de los que se han animado a mostrar sus exquisitas frutas a través de las redes sociales.

Por su parte, Eduardo Ariza, un agricultor jubilado de Nerja, ha cosechado una pieza de esta misma variedad que ha arrojado un peso de 2.147 gramos. Muy cerca se ha quedado otro vecino agricultor de Vélez-Málaga, David Ruiz, que ha mostrado un mango Keitt de 2.005 gramos. Entre los comentarios de los seguidores de las páginas pueden leerse los que animan a convocar un concurso oficial para premiar al mango de mayor peso en la Axarquía, similar a la subasta benéfica que se hace con los tomates de la variedad huevo de toro en el Valle del Guadalhorce.

Cabe destacar que el mango más pesado certificado por los Guinness World Records alcanzó los 4.250 gramos. Este récord fue obtenido por una pareja de campesinos colombianos en la localidad de Boyacá en el año 2020.

A 80 céntimos el kilo

El contrapunto a estas cifras lo arrojan los precios que se están pagando a los agricultores en origen. Según denuncian numerosos productores y las principales organizaciones agrarias de la provincia, apenas rondan los 80 céntimo el kilo, cuando en el supermercado están a a alrededor de dos euros. «Nos pagan 80 céntimos el kilo y el consumidor hasta cinco o seis euros», han denunciado desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

No obstante, según ha podido comprobar SUR, en los últimos días los precios de venta al público en las grandes superficies del mango malagueño, como Carrefour, Lidl o Mercadona, han rondado ya los dos euros por kilo. Incluso hay ofertas por apenas 1,8 euros el kilo en algunas fruterías de barrios y localidades costeras.

De esta forma, al igual que han denunciado desde la Plataforma de la Agricultura de la Axarquía, «los pequeños productores de mango nos estamos hundiendo». «El liberalismo económico está haciendo que el grande se coma al pequeño y cuando ya no estemos y dejemos de producir, la sociedad se comerá productos de fuera de España, de menor calidad y a precios desorbitados», ha asegurado el secretario general de la UPA en Málaga, Francisco Moscoso.

Tres imágenes de mangos de gran calibre cosechados en la Axarquía. SUR

Por su parte, Francisco Pineda, productor de mango y secretario de subtropicales en UPA, ha denunciado que los productores de mango «están cobrando, de media, 80 céntimos por kilo, mientras que el consumidor paga hasta entre 4 y 6 euros en los lineales». «No se cubren los gastos, los únicos que pueden sacar algo son los que trabajan su tierra solos o con la familia», ha alertado Alfredo Moreno, presidente de la Plataforma de Agricultores de la Axarquía.

La campaña de mango ya tiene los precios en origen «por los suelos». Y eso a pesar de que habrá una buena producción, que duplicará la del año pasado. Francisco Pineda lo ha resumido en estos términos: «Un mango que pesa entre 400 y 800 gramos, nos lo pagan a un euro. Por debajo de 400 gramos ya lo consideran para destrío, por lo que nos pagan entre 35 y 40 céntimos. Este pesaje representa un 20%, aproximadamente, de la cosecha, por lo que la media sale a unos 80 céntimos».