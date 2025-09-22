Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de unos ejemplares de mango cosechados en la Axarquía en los últimos días. SUR

Mangos de tamaño récord en la Axarquía

Agricultores de la comarca oriental muestran en las redes sociales piezas que superan los dos kilos de peso, de las variedades Osteen y Keitt

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:11

La Axarquía está en plena campaña de recolección de mango. Tras casi un lustro de sequía y dos campañas para olvidar, el sector de esta ... fruta tropical vuelve a sonreír en la comarca oriental y en la Costa Tropical de Granada, gracias a las abundantes lluvias de este año hidrológico. La cosecha está siendo histórica, con el triple de volumen que en 2024, hasta rebasar ampliamente las 30.000 toneladas, pudiendo rondar finalmente las 35.000 cuando finalice en noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  2. 2 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  3. 3 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  4. 4

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  5. 5 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  6. 6 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  7. 7

    Los rostros de Los Asperones
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  10. 10

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mangos de tamaño récord en la Axarquía

Mangos de tamaño récord en la Axarquía