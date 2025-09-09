Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mangos en una finca de la Axarquía. E. CABEZAS

El 'cabreo' de los agricultores de mango en la Axarquía: «Nos pagan 80 céntimos el kilo y el consumidor, hasta seis euros»

UPA denuncia la bajada del precio de la fruta y pide a las administraciones que hagan cumplir la ley de la cadena alimentaria y protejan la producción local ante la entrada de fruta de terceros países

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:12

La cosecha de mango se ha triplicado en Málaga y Granada, las dos grandes zonas productoras del país, tras las abundantes lluvias hasta rondar las ... 35.000 toneladas. Tras tres años con rendimientos muy bajos por la sequía, las fincas de la Axarquía y la Costa Tropical se recuperan gracias a las generosas precipitaciones. Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos y los agricultores están 'en pie de guerra' y muy «cabreados» por los bajos precios que se les están abonando, desde hace ya varias semanas, en los almacenes de comercialización y en las subastas en origen.

