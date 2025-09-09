El 'cabreo' de los agricultores de mango en la Axarquía: «Nos pagan 80 céntimos el kilo y el consumidor, hasta seis euros»

La cosecha de mango se ha triplicado en Málaga y Granada, las dos grandes zonas productoras del país, tras las abundantes lluvias hasta rondar las ... 35.000 toneladas. Tras tres años con rendimientos muy bajos por la sequía, las fincas de la Axarquía y la Costa Tropical se recuperan gracias a las generosas precipitaciones. Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos y los agricultores están 'en pie de guerra' y muy «cabreados» por los bajos precios que se les están abonando, desde hace ya varias semanas, en los almacenes de comercialización y en las subastas en origen.

«Nos pagan 80 céntimos el kilo y el consumidor hasta cinco o seis euros», han denunciado desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). No obstante, según ha podido comprobar SUR, en los últimos días los precios de venta al público en las grandes superficies del mango malagueño, como Carrefour, han rondado ya los 2,3 euros por kilo. Incluso hay ofertas por apenas dos euros el kilo en algunas fruterías de barrios y localidades costeras.

«El liberalismo económico está haciendo que el grande se coma al pequeño» Francisco Moscoso Secretario general de la UPA en Málaga

De esta forma, al igual que han denunciado desde la Plataforma de la Agricultura de la Axarquía, «los pequeños productores de mango nos estamos hundiendo». «El liberalismo económico está haciendo que el grande se coma al pequeño y cuando ya no estemos y dejemos de producir, la sociedad se comerá productos de fuera de España, de menor calidad y a precios desorbitados», ha asegurado el secretario general de la UPA en Málaga, Francisco Moscoso.

Por su parte, Francisco Pineda, productor de mango y secretario de subtropicales en UPA, han denunciado que los productores de mango «están cobrando, de media, 80 céntimos por kilo, mientras que el consumidor paga hasta entre 4 y 6 euros en los lineales». «No se cubren los gastos, los únicos que pueden sacar algo son los que trabajan su tierra solos o con la familia», ha alertado Alfredo Moreno, presidente de la Plataforma de Agricultores de la Axarquía.

Entre 400 y 800 gramos

La campaña que acaba de comenzar ya tiene los precios en origen «por los suelos». Y eso a pesar de que habrá una buena producción, que duplicará la del año pasado. Francisco Pineda lo ha resumido en estos términos: «Un mango que pesa entre 400 y 800 gramos, nos lo pagan a un euro. Por debajo de 400 gramos ya lo consideran para destrío, por lo que nos pagan entre 35 y 40 céntimos. Este pesaje representa un 20%, aproximadamente, de la cosecha, por lo que la media sale a unos 80 céntimos».

Este año se prevé una cosecha récordo, cercana a las 35.000 toneladas de mango, cuando en 2024 fueron apenas 17.000 toneladas. «La gran diferencia es que el año pasado cobramos, de media, 1,5 euros el kilo y en este inicio de campaña los precios oscilan entre los 70 y los 80 céntimos», ha insistido Pineda, agricultor de Benamargosa.

«Tenemos unas pérdidas de más de 12.600 euros por hectárea» Francisco Pineda Secretario de subtropicales en UPA

Así, según sus cálculos, a una media de 18.000 kilos por hectárea, con unos 70 céntimos menos de diferencia entre el año pasado y éste, «tenemos unas pérdidas de más de 12.600 euros por hectárea». «Vamos, que si cubrimos los costes de producción ya nos podemos dar por contentos», se ha lamentado en un comunicado difundido por UPA en sus redes sociales.

«Estamos cansados de denunciar los precios de ruina que cobramos por unos mangos que han pasado de ser un producto estrella a dejar a los agricultores estrellados», ha abundado. Para UPA, la ley de la cadena alimentaria «no se cumple y existe una clara falta de control por parte de la Junta de Andalucía. Al final, los productores somos los que pagamos las consecuencias, como siempre», han finalizado desde la UPA.