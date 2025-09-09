El 'cabreo' de los agricultores de mango en la Axarquía: «Nos pagan 80 céntimos el kilo y el consumidor, hasta seis euros»
UPA denuncia la bajada del precio de la fruta y pide a las administraciones que hagan cumplir la ley de la cadena alimentaria y protejan la producción local ante la entrada de fruta de terceros países
Martes, 9 de septiembre 2025, 00:12
La cosecha de mango se ha triplicado en Málaga y Granada, las dos grandes zonas productoras del país, tras las abundantes lluvias hasta rondar las ... 35.000 toneladas. Tras tres años con rendimientos muy bajos por la sequía, las fincas de la Axarquía y la Costa Tropical se recuperan gracias a las generosas precipitaciones. Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos y los agricultores están 'en pie de guerra' y muy «cabreados» por los bajos precios que se les están abonando, desde hace ya varias semanas, en los almacenes de comercialización y en las subastas en origen.
«Nos pagan 80 céntimos el kilo y el consumidor hasta cinco o seis euros», han denunciado desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). No obstante, según ha podido comprobar SUR, en los últimos días los precios de venta al público en las grandes superficies del mango malagueño, como Carrefour, han rondado ya los 2,3 euros por kilo. Incluso hay ofertas por apenas dos euros el kilo en algunas fruterías de barrios y localidades costeras.
«El liberalismo económico está haciendo que el grande se coma al pequeño»
Francisco Moscoso
Secretario general de la UPA en Málaga
De esta forma, al igual que han denunciado desde la Plataforma de la Agricultura de la Axarquía, «los pequeños productores de mango nos estamos hundiendo». «El liberalismo económico está haciendo que el grande se coma al pequeño y cuando ya no estemos y dejemos de producir, la sociedad se comerá productos de fuera de España, de menor calidad y a precios desorbitados», ha asegurado el secretario general de la UPA en Málaga, Francisco Moscoso.
Por su parte, Francisco Pineda, productor de mango y secretario de subtropicales en UPA, han denunciado que los productores de mango «están cobrando, de media, 80 céntimos por kilo, mientras que el consumidor paga hasta entre 4 y 6 euros en los lineales». «No se cubren los gastos, los únicos que pueden sacar algo son los que trabajan su tierra solos o con la familia», ha alertado Alfredo Moreno, presidente de la Plataforma de Agricultores de la Axarquía.
Entre 400 y 800 gramos
La campaña que acaba de comenzar ya tiene los precios en origen «por los suelos». Y eso a pesar de que habrá una buena producción, que duplicará la del año pasado. Francisco Pineda lo ha resumido en estos términos: «Un mango que pesa entre 400 y 800 gramos, nos lo pagan a un euro. Por debajo de 400 gramos ya lo consideran para destrío, por lo que nos pagan entre 35 y 40 céntimos. Este pesaje representa un 20%, aproximadamente, de la cosecha, por lo que la media sale a unos 80 céntimos».
Este año se prevé una cosecha récordo, cercana a las 35.000 toneladas de mango, cuando en 2024 fueron apenas 17.000 toneladas. «La gran diferencia es que el año pasado cobramos, de media, 1,5 euros el kilo y en este inicio de campaña los precios oscilan entre los 70 y los 80 céntimos», ha insistido Pineda, agricultor de Benamargosa.
«Tenemos unas pérdidas de más de 12.600 euros por hectárea»
Francisco Pineda
Secretario de subtropicales en UPA
Así, según sus cálculos, a una media de 18.000 kilos por hectárea, con unos 70 céntimos menos de diferencia entre el año pasado y éste, «tenemos unas pérdidas de más de 12.600 euros por hectárea». «Vamos, que si cubrimos los costes de producción ya nos podemos dar por contentos», se ha lamentado en un comunicado difundido por UPA en sus redes sociales.
«Estamos cansados de denunciar los precios de ruina que cobramos por unos mangos que han pasado de ser un producto estrella a dejar a los agricultores estrellados», ha abundado. Para UPA, la ley de la cadena alimentaria «no se cumple y existe una clara falta de control por parte de la Junta de Andalucía. Al final, los productores somos los que pagamos las consecuencias, como siempre», han finalizado desde la UPA.
Refuerzo de la seguridad para prevenir los robos en el campo
El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha mantenido un encuentro con agricultores locales y de la comarca en aras de preservar la seguridad del entorno rural y el desarrollo de la actividad económica. En este foro de reunión, y continuando en la línea de actuación que se viene implementando durante la legislatura, se han mantenido contactos con representantes de la cooperativa Trops y de las principales asociaciones de agricultores de la comarca oriental, así como con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre los que se encontraban efectivos de Policía Local y Policía Nacional.
Este cónclave persigue reafirmar todas las acciones efectuadas en los últimos meses y seguir combatiendo los robos en las zonas rurales, con especial atención a la sustracción de productos subtropicales, una problemática que afecta gravemente a los agricultores de la zona. Es por ello que, hace ya un año, se procedió desde el Ayuntamiento veleño, a través de la Concejalía de Agricultura, a la integración del Plan de Operaciones de Prevención y Reacción ante el Hurto de Productos Agrarios (POPRA), «medida que está fructificando», tal y como se ha evidenciado en el encuentro llevado a cabo en dependencias municipales, en una «considerable» disminución de los robos en los cultivos subtropicales de la localidad.
Lupiáñez ha reivindicado en un comunicado «la eficaz coordinación y cohesión puesta de manifiesto entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, que están trabajando con constancia y determinación para consolidar un plan de acción marcado por la prevención y seguridad al servicio de nuestros agricultores». En estos términos, se ha informado de la realización de controles «de manera exhaustiva y estratégica, en un despliegue perimetral para dar cobertura a todo el entramado de carriles y localizaciones rurales de Vélez-Málaga».
La vigilancia está teniendo lugar por medio de drones y helicópteros, con objeto de atajar posibles robos y salvaguardar la imagen de los productos agrarios locales, entre los que asume un evidente protagonismo el subtropical, un referente en el sector del municipio y la comarca. Estas labores están contribuyendo a «la campaña con menos hurtos de las últimas temporadas, pese a que este año se ha alcanzado una producción récord». Las previsiones apuntan a la recogida de unos 35 millones de kilos de mango en la presente campaña.
El entorno de diálogo ha servido para consolidar las bases de un trabajo conjunto «que progresa adecuadamente y que apuesta por abrir nuevas vías de intervención» que permitan reforzar lo ya alcanzado. Al respecto, Lupiáñez ha refrendado las distintas propuestas llevadas a puerto, como adelantar los controles en las vías que conectan cultivos con las salidas del muncipio, incrementando la eficacia en la detección de hurtos y otros delitos contra explotaciones agrícolas locales y comarcales.
«La colaboración interinstitucional está permitiendo cosechar resultados muy positivos, por lo que vamos a seguir esta hoja de ruta marcada durante los últimos meses, la protección del campo y de nuestros agricultores es crucial, una prioridad de este Ayuntamiento, y un compromiso esencial para que puedan desempeñar sus labores sin preocupaciones», ha expuesto el regidor en un comunicado, insistiendo en la necesidad de configurar y garantizar «un entorno seguro para una actividad determinante para la economía veleña y axárquica».
Representantes de asociaciones agrarias, entre las que se encontraban ASAJA, UPA, COAG o la Asociación Española de Subtropicales, y de la mencionada cooperativa TROPS han tomado parte de un marco de diálogo que ha supuesto un nuevo avance «en una línea de trabajo sólida y en progresión», y que, como ha remarcado el concejal de Agricultura, Jesús María Claros (PP), ha devengado en «un impacto positivo en el sector, gracias a esa interacción entre fuerzas de seguridad y agricultores, cada día más reforzada y en la que la dedicación de Policía Local y Policía Nacional y la colaboración de nuestros trabajadores del campo están siendo factores decisivos en cada avance logrado».
