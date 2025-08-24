Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de una finca de mangos en la Axarquía. E. CABEZAS

La cosecha de mango se triplica en Málaga tras las abundantes lluvias hasta rondar las 35.000 toneladas

Tras tres años con rendimientos muy bajos por la sequía las fincas de la Axarquía y la Costa Tropical se recuperan gracias a las generosas precipitaciones

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:40

Tras casi un lustro de sequía y dos campañas para olvidar, el sector del mango vuelve a sonreír en la Axarquía y en la Costa ... Tropical de Granada, gracias a las abundantes lluvias de este año hidrológico. La cosecha, que ha arrancado con las variedades más tempranas, Tommy Atkins e Irwin, y que en unos días continuará con la principal, el Osteen, se prevé histórica, con el triple de volumen que en 2024, hasta rebasar ampliamente las 30.000 toneladas, pudiendo rondar finalmente las 35.000.

