La cosecha de mango se triplica en Málaga tras las abundantes lluvias hasta rondar las 35.000 toneladas

Tras casi un lustro de sequía y dos campañas para olvidar, el sector del mango vuelve a sonreír en la Axarquía y en la Costa ... Tropical de Granada, gracias a las abundantes lluvias de este año hidrológico. La cosecha, que ha arrancado con las variedades más tempranas, Tommy Atkins e Irwin, y que en unos días continuará con la principal, el Osteen, se prevé histórica, con el triple de volumen que en 2024, hasta rebasar ampliamente las 30.000 toneladas, pudiendo rondar finalmente las 35.000.

Así lo estiman las principales comercializadoras y productores de la zona, que vaticinan una campaña «histórica», con una de las mayores cosechas que se recuerdan en España. La práctica totalidad del mango nacional se cultiva en la Axarquía y en la Costa Tropical granadina. La producción de mango se recupera de esta forma este año en nuestro país con respecto a la campaña anterior, con una previsión inicial de entre 30.000 y 35.000 toneladas, gracias a las abundantes lluvias del último año, especialmente en el pasado otoño y al descanso de los árboles tras las bajas cosechas en 2024 y 2023.

Trops produce el 50% del mango en España, esperando un producción de entre 15.000 y 17.000 toneladas

Con más de 3.000 socios productores en la península ibérica, la cooperativa veleña Trops produce alrededor del 50% del mango en España, esperando un producción de entre 15.000 y 17.000 toneladas este año, que dobla la de la campaña anterior y triplica a la de hace dos años, según han informado desde la compañía de Vélez-Málaga.

«Como suele ocurrir en las campañas con rendimientos altos, aunque tendremos disponibilidad en todos los tamaños, habrá un mayor concentración de calibres medianos, es decir, 8, 9 y 10», ha explicado Alejandro Clavero, responsable comercial de Trops para España y Portugal, al portal especializado Fresh Plaza. Según la cooperativa veleña, el mango viene con muy buena calidad organoléptica, destacando su coloración «especialmente intensa este año, que la convertirá en una fruta muy llamativa en los estantes», han apostillado.

«Producto de cercanía»

La campaña de mango español llega como un soplo de aire fresco para el sector y para los mercados europeos, de acuerdo con Martina Otten, directora comercial de Trops. «Venimos de un campaña de contraestación complicada por los retrasos en los puertos europeos debido a los problemas logísticos, con momentos de escasez y momentos de sobreoferta por la dificultad de planificar. Pero ahora, con la nueva campaña de mango español, los 'retailers' tendrán la seguridad de que no habrá huecos en la cadena de suministro», ha especificado.

Y es que, en las últimas campañas, debido a las bajas cosechas en España, se ha recurrido más a la importación de ultramar. Este año, con la recuperación de la producción española, habrá menos espacio para la fruta de Brasil en los mercados europeos. «El mango de Málaga es un producto de cercanía para el consumidor europeo. Podemos llegar a cualquier rincón de Europa en entre dos y tres días, con una calidad comparable al mango de avión, pero ofreciendo una mayor fiabilidad por las ventajas logísticas», ha expuesto Alejandro Clavero.

Málaga y Granada son prácticamente las únicas zonas en las que se produce mango en España en grandes fincas

Trops comercializa alrededor de 20.000 toneladas de mango anuales y unas 55.000 toneladas de aguacate, contando tanto el nacional como el de importación, suministrando principalmente a los países europeos, aunque también operan en el mercado nacional. Para esta temporada de mango, la cooperativa vuelve a reactivar la campaña de promoción de su 'mango Trops', con el lema «el mango más mango», el cual no solo motiva al consumidor a comprar la marca, sino a consumir mango nacional, «el mango de temporada».

Málaga y Granada son prácticamente las únicas zonas en las que se produce mango en España en grandes explotaciones. Si bien la Axarquía ha sufrido problemas de sequía en los últimos años, gracias a las abundantes lluvias de este último año las necesidades hídricas están cubiertas para las próximas dos campañas. La cosecha de mangos de la variedad Osteen arrancó ya con las primeras plantaciones de invernadero a finales de julio y ha continuado en agosto con las subastas en los mercados de mayoristas, con precios para los agricultores que han oscilado entre uno y dos euros en origen por kilo, en función del calibre de la fruta.