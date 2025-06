Convertir el tranvía en un carril bus-VAO, la propuesta de Vélez-Málaga para darle uso a la infraestructura vandalizada desde 2012

El tranvía de Vélez-Málaga, el primero moderno que funcionó en Andalucía, sigue durmiendo el sueño de los justos, tras cumplir 13 años paralizado, ... después de haber funcionado apenas seis años, entre octubre de 2006 y junio de 2012. Trece años después de su paralización, el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga parece haber aparcado casi definitivamente la posibilidad de reactivarlo, debido al elevado coste que conllevaría, de en torno a los 15 millones, según sus cálculos.

Así, a pesar de que la subvención otorgada en febrero de 2022 por valor de 3,7 millones de euros de los fondos europeos Next Generation por parte del Ministerio de Transportes tiene aún una prórroga concedida hasta el próximo 31 de diciembre, el Ayuntamiento está trabajando en un nuevo proyecto para adaptar la actual vía del tranvía como un carril bus-VAO, reservado a autobuses eléctricos. Sería una actuación similar a la que está ejecutando la Junta de Andalucía en la A-357 en la zona del Málaga Tech Park, para buses y coches con dos o más viajeros.

Sería una actuación similar a la que está ejecutando la Junta en la A-357 en la zona del Málaga Tech Park

Sin embargo, el Consistorio veleño ha obtenido, por ahora, el rechazo del Ministerio de Transportes a esta posibilidad utilizando los recursos europeos ya concedidos. «Nos han dicho que ese dinero tiene la finalidad que tiene y que si queremos hacer otra cosa tenemos que solicitarlo con otras líneas de subvenciones de los fondos europeos», ha explicado a SUR el concejal de Transportes, Celestino Rivas (PP).

El edil veleño ha detallado que están estudiando «en profundidad» y «con el máximo rigor técnico y jurídico» la situación del sistema tranviario veleño, «que está completamente abandonado y vandalizado, y que requiere una inversión millonaria, muy superior a la concedida, que solo era para la primera fase», ha apostillado Rivas, quien ha detallado que el proyecto del carril bus-VAO «tendría un coste muy inferior». «Por apenas 450.000 euros se adquiere un autobús 100% eléctrico, y además habría que echar una capa de hormigón en un tramo de la red tranviaria, a la altura del Hospital Comarcal de la Axarquía, porque lo que hay allí es grava», ha detallado.

Concesión hasta 2029

Cuestionado por el funcionamiento actual del servicio de transporte público en Vélez-Málaga, que se hace únicamente con autobuses de la empresa Travelsa, propiedad al 100% de Alsa, concesionaria del contrato municipal, Rivas ha destacado que están realizando «constantes mejoras» para aumentar la frecuencia y los servicios, pero ha admitido que es necesario «realizar aún más esfuerzos». «Una de las posibilidades es este carril Bus-VAO, que sería de uso exclusivo para estos vehículos 100% eléctricos, y a la vez se pondrían unas cámaras de vigilancia para que los demás conductores no lo invadieran», ha argumentado.

En cuanto a los costes para las maltrechas arcas municipales, el edil de Transportes ha reconocido que el contrato firmado en 2004 por el Ayuntamiento con Travelsa, por un periodo de 25 años, hasta 2029, estipula unos niveles de viajeros que nunca se han alcanzado, por lo que hay que compensar la tarifa técnica, en la que se incluye la amortización de las tres unidades tranviarias. El coste del servicio ronda los 1,2 millones anuales para las arcas municipales. «Se podrían vender los tranvías, porque están totalmente obsoletos para este sistema tranviario, y puede ser que en otros sitios sí tengan posibilidad de usarlas, como en Jaén o en Sevilla», ha puntualizado.

«Se podrían vender los tranvías, porque están totalmente obsoletos para este sistema tranviario» Celestino Rivas Concejal de Transportes

Cabe recordar que el gobierno bipartito anunció en mayo de 2024 su intención de convocar una consulta ciudadana acerca de la necesidad o no de restablecer el tranvía, así como plantear a los vecinos otras alternativas de transporte público, como el carril bus-VAO, a una infraestructuras que supuso una inversión pública de más de 40 millones de euros, financiados íntegramente por la Administración regional.

Después de que el Gobierno central concediera en abril de 2024 una prórroga de un año, hasta diciembre de 2025, para justificar una subvención de 3,7 millones de euros concedida de los fondos europeos en 2022, el gobierno bipartito, más de un año después de anunciar la mencionada consulta vecinal, aún no la ha convocado. El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), mantiene su apuesta por esta consulta vecinal. No obstante, el regidor ha matizado que «con el dinero que tenemos ahora mismo no lo podríamos poner en marcha en un año, engañaría al que quisiera».