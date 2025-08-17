Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado del vehículo accidentado, este domingo. Juan Calderón

El vuelco en la cuneta de un coche deja retenciones en la A-45 de Málaga

El suceso, registrado sobre las 11.20 horas, sentido Casabermeja, deja al menos cuatro kilómetros de caravana y obliga a cortar un carril

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:34

El vuelco de un vehículo en la cuneta de la A-45 de Málaga, a la altura del kilómetro 137, ha provocado este domingo 17 ... de agosto retenciones así como el cierre del carril derecho de la calzada, según han informado a SUR fuentes del Centro de Gestión del Tráfico. El incidente, registrado en la zona de Verdiales, ha motivado al menos cuatro kilómetros de caravana cerca del embalse del Limonero, sentido Casabermeja.

