El vuelco en la cuneta de un coche deja retenciones en la A-45 de Málaga
El suceso, registrado sobre las 11.20 horas, sentido Casabermeja, deja al menos cuatro kilómetros de caravana y obliga a cortar un carril
Málaga
Domingo, 17 de agosto 2025, 11:34
El vuelco de un vehículo en la cuneta de la A-45 de Málaga, a la altura del kilómetro 137, ha provocado este domingo 17 ... de agosto retenciones así como el cierre del carril derecho de la calzada, según han informado a SUR fuentes del Centro de Gestión del Tráfico. El incidente, registrado en la zona de Verdiales, ha motivado al menos cuatro kilómetros de caravana cerca del embalse del Limonero, sentido Casabermeja.
Según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el primer aviso del vuelco en la cuneta se registró sobre las 10.20 horas de la mañana. Los alertantes informaban de usuarios saliendo del vehículo accidentado. Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de Guardia Civil de Tráfico así como mantenimiento de Carreteras. También se han movilizado sanitarios aunque se desconoce si hay heridos o la gravedad de los mismos.
