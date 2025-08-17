Loren Mairena: «Pensé que al no ser de una gran ciudad no tendría oportunidades»

Es uno de los personajes más queridos de la conocida serie de televisión, Valle Salvaje. Luisa, o lo que es lo mismo, la joven actriz ... sampedreña Loren Mairena, ha conquistado el corazón de la audiencia con un trabajo impecable en un personaje abierto y cercano con un amplio abanico de registros. Su frescura a la hora de actuar y su capacidad por transmitir sentimientos han colocado a la intérprete en los puestos de salida para posicionarse como una de las grandes promesas de la ficción en España.

Desde pequeña tuvo ese amor por esta profesión que, en un principio, le daba respeto y miedo abordar. «De niña me encantaba meterme en mi cuarto y mientras jugaba sola me ponía mis series ahí de fondo. Muchas veces mis padres venían a mi habitación y me pillaban repitiendo los diálogos de las películas», confiesa a SUR la artista.

«Cuando llegó la adolescencia empecé a tener inseguridades y pensé que un actor nacía y no se podía formar. Además, siendo de San Pedro Alcántara creía que no tenía las mismas oportunidades que alguien de una gran ciudad, sin embargo, el tiempo me ha demostrado lo contrario», asegura Loren quien estuvo a punto en esa época de cambiar el rumbo de su vida y convertirse en azafata de vuelo o periodista. «Iba a estudiar periodismo porque siempre me ha gustado la idea de estar delante de las cámaras pero no encontraba la manera de hacerlo», matiza.

Precisamente en esos primeros años de su juventud, surge en la ciudad la escuela Marbella Imagina Cine, ubicada en pleno corazón sampedreño. «Mi padre me comentó un día que había abierto este espacio de formación y que daban cursos para actores en frente de la cámara y me animó para que me apuntara. Eso hice y fue mi mejor decisión porque esto lo cambió todo», relata.

Este fue el punto de inflexión para la joven que comenzó a formarse con Inmaculada Galiano como 'coach' y fue cogiendo experiencia y conocimientos que la irían consolidando como actriz. «Una vez que entraba a clase no quería salir de allí. Era como mi tribu, mi mundo. Me gustaba, me sentía cómoda en ese sitio y empecé a conocer a personas que tenían las mismas ilusiones que yo y el mismo gusto por el cine o por la interpretación. Ahí realmente me di cuenta que me quería dedicar a esto», comenta Loren. «Decidí tirar para adelante y nunca miré para atrás y desde entonces confío muchísimo en mí. Soy muy perfeccionista y me esfuerzo mucho para hacer las cosas bien», añade.

Así comenzaron los primeros pasos de esta sampedreña en las artes escénicas. «Decidí continuar formándome y entré en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Hice teatro y ya comencé a grabar cortometrajes con varios directores, entre ellos, Alejandro Hoces y Enrique García», señala Mairena a la vez que recuerda que «la ilusión y el esfuerzo siempre han estado presentes».

El salto a la pequeña pantalla llegó tras el casting para la serie 'Eva y Nicole'. La sampedreña se hizo un hueco en esta ficción protagonizada por Belén Rueda e Hiba Abouk y que está, precisamente, ambientada en su ciudad, Marbella, en la década de los años 80. Este sería un paso fundamental en su carrera para conseguir su papel de Luisa en Valle Salvaje, la telenovela española que la ha acercado a las casas de todo el país.

Valle Salvaje

El personaje de esta sampedreña ha significado para ella un antes y un después en su carrera profesional. Con ella ha podido trabajar varios registros que le han proporcionado una gran versatilidad.

La serie se ambienta en la segunda mitad del siglo XVIII. La trama de se basa en la vida de Adriana, una mujer valiente y leal a su familia, que sufre un inesperado revés cuando recibe un duro golpe: su padre ha fallecido y, consecuencia de un pacto firmado en secreto, deberá viajar desde la Villa de Madrid hasta Valle Salvaje, en el norte de España, para desposar con un desconocido.

A partir de ahí surge toda la trama en la que el personaje de Loren Mairena tiene un peso esencial. Se trata de una criada que llega a la casa embarazada y se convierte en la mejor amiga de la protagonista, compartiendo a partir de ahí con ella el peso de la historia. «Creo que he tenido una gran oportunidad dentro de esta serie de interpretar a este personaje. Es un regalo porque Luisa creo que da un amplio abanico de cosas y el personaje es tan puro que te da la oportunidad de jugar con él», comenta la joven a la vez que destaca la importancia de este papel. «Es el que yo considero más real, en el sentido de que tiene madurez, pero también es una niña. Tiene la oportunidad de estar en la serie en diferentes registros. Como pareja, como madre, como hermana mayor, como criada, y como mejor amiga» , puntualiza.

Una de las curiosidades más simpáticas que le ha ocurrido a Loren respecto a su rol en Valle Salvaje ha sido el largo embarazo que la coprotagonista ha llevado en la serie. «Mucha gente me preguntaba por la calle cuándo iba a parir ya y me hacía mucha gracia. Tuve tiempo de prepararme para el parto», señala la joven a SUR entre risas.

Muchos admiradores paran a Mairena por la calle y eso le causa satisfacción por el reconocimiento que recibe a su trabajo. «Me hace mucha ilusión y lo disfruto mucho. No es tanto el hecho de que me puedan identificar o no, sino el que alguien se acerque a ti porque admira tu trabajo le da sentido también a lo que estamos haciendo», reconoce a la vez que añade que «si te ven en una pantalla y empatizan contigo, se emocionan o les transmites algo... con eso ya es una alegría porque significa que lo estamos haciendo bien».

La sampedreña ha querido también poner en valor el elenco de la serie el cual describe como «maravilloso». «Siempre hay una sonrisa para trabajar y mucho compañerismo. Ellos se preocupan por ti también y la escena siempre es compartida entre dos, no de manera individualizada, lo que lo facilita todo. Nada puede salir mal en ese ambiente», asegura Loren a la vez que pone en valor que «Valle Salvaje es una serie diaria que me ha hecho también aprender mucho en ese ámbito porque es duro y hay que estudiar mucho. Yo estoy encantada con todo lo que he vivido con ellos». La artista ha querido lanzar también un mensaje a todos los adolescentes que sueñan con convertirse en actores: «No penséis como yo. Siempre hay una oportunidad aunque no estés en la capital. Todo es cuestión de esfuerzo».