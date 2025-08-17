Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a dos personas como presuntas autoras del robo de cobre en unas obras de reforma del ... Hospital Materno Infantil.

Los hechos sucedieron la noche del martes 12 de agosto. Una unidad adscrita a la Jefatura del distrito Norte que patrullaba por la zona observó un patinete mal aparcado junto al 'parking' del hospital, donde se están llevando a cabo unas obras.

Los agentes decidieron parar el vehículo oficial en el que se desplazaban y se acercaron a echar un vistazo. Al entrar, los agentes sorprendieron in fraganti a dos hombres que transportaban sendos sacos en los que llevaban «gran cantidad» de cobre sustraído en las obras.

Además del robo, los agentes detuvieron a uno de ellos por varias reclamaciones pendientes por hechos diferentes. Ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Por el modus operandi empleado, los policías investigan otros robos similares de cobre cometidos en la capital malagueña.