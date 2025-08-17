Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
Sucedió en la madrugada de este domingo, sobre las 4.54 horas
Málaga
Domingo, 17 de agosto 2025, 21:06
Una gran bola de fuego sobrevoló Granada y Málaga la pasada madrugada del domingo. Se originó por una roca procedente del cometa C/1911 N1 ( ... Kiess), que entró en la atmósfera a 239.000 km/h, según informa José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto Smart.
Este fenómeno ocurrió sobre las 4.54 horas de este domingo. El bólido, como los astrónomos lo denominan, se inició a 109 kilómetros de altitud sobre el municipio granadino de Lanjarón y se dirigió hacia el suroeste, finalizando a 79 kilómetros de altura sobre la localidad malagueña de Frigiliana.
Madiedo señala que la bola de fuego fue grabada por los detectores que el proyecto SMART tiene en distintos observatorios de la Península. Las imágenes han permitido triangular la trayectoria del bólido como muestra este vídeo
