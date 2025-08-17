Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?

Con el Eurobasket a la vuelta de la esquina, que comenzará en apenas diez días, en la selección española están muy pendientes del estado físico ... de dos de sus jugadores más importantes: el canario Santi Aldama, único español en la NBA, y el malagueño Alberto Díaz. El seleccionador, Sergio Scariolo, aseguró que ambos han de completar algún entrenamiento antes de poner rumbo a Chipre para disputar, en la ciudad de Limasol, su primer encuentro de la competición, ante Georgia.

El capitán del Unicaja paró en el encuentro ante la República Checa, en el Carpena, por unas molestias físicas. Desde entonces la realidad es que no ha vuelto a entrenarse. No estuvo tampoco en el doble enfrentamiento ante Francia y para paliar su baja en el trabajo, durante este período preparatorio, Scariolo ha recurrido a Guillem Ferrando e Isaac Nogués, miembros de la selección 'B' que dirige Jaume Ponsarnau.

En el horizonte, el combinado nacional ha de afrontar un atractivo doble enfrentamiento ante Alemania, primero en Madrid (el jueves), y después en la ciudad germana de Colonia (el sábado) antes de poner rumbo a Chipre para concentrarse, ya de lleno, en la gran cita del verano para el baloncesto europeo. Así, el malagueño tendrá una semana de límite y margen para testearse y decidir, junto al cuerpo técnico y médico de la absoluta, si puede o no estar. Los problemas musculares han sido un problema siempre presente, en mayor o menor medida, en la carrera deportiva del capitán cajista.

Veteranía

Díaz, campeón del Eurobasket en 2022 y uno de los miembros con más galones de la selección, se presenta como una pieza clave para una España plagada, cada vez, de más jugadores jóvenes. Es, junto a Willy Hernangómez, el más veterano de los 15 que en un principio había citado Scariolo para el Eurobasket –ambos tienen 31 años–, antes de que los problemas físicos pusieran en jaque la presencia de algunos de los jugadores presentes en esta lista.

En el Unicaja la preocupación alrededor de la lesión de su jugador más emblemático es moderada. Por ahora impera la calma. Las pruebas no indican ningún problema más serio, aunque sí que pueden condicionar su presencia en el Eurobasket por la cercanía en el tiempo de la señalada cita deportiva. Eso sí, de regresar a Málaga antes de tiempo y perderse la competición internacional, no se incorporaría al trabajo con el resto del grupo de inmediato. La plantilla volverá al trabajo el jueves, el mismo día que España se mida a la Alemania de Mumbrú y Alberto Miranda en Madrid.