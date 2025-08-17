Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Díaz instruye y anima a sus compañeros durante el partido ante la República Checa en el Carpena. Marilú Báez

Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?

El capitán del Unicaja tiene una semana para probarse y decidir, junto al equipo técnico y médico de la selección, si puede viajar a Chipre al torneo continental

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:02

Con el Eurobasket a la vuelta de la esquina, que comenzará en apenas diez días, en la selección española están muy pendientes del estado físico ... de dos de sus jugadores más importantes: el canario Santi Aldama, único español en la NBA, y el malagueño Alberto Díaz. El seleccionador, Sergio Scariolo, aseguró que ambos han de completar algún entrenamiento antes de poner rumbo a Chipre para disputar, en la ciudad de Limasol, su primer encuentro de la competición, ante Georgia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Dónde comer en la Feria de Málaga
  7. 7 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  8. 8

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  9. 9

    Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»
  10. 10 Málaga da la bienvenida a ocho días de feria con una explosión de júbilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?

Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?