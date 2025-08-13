Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada

La Cañada se ha convertido en el mayor centro comercial de la provincia de Málaga y tras más de una década de problemas urbanísticos, la ... Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento marbellí le otorgó ayer la licencia de obra para que se pueda llevar a cabo una ampliación de la superficie comercial de más de 20.000 metros cuadrados. El mismo órgano aprobó también hace dos semanas el aumento de plazas de estacionamiento en un nuevo parking subterráneo.

En lo que respecta al proyecto de la nueva superficie que pasaría de 100.000 a 120.000 metros cuadrados, el portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, señaló que «se ha aprobado la licencia de obra por un importe de 12 millones de euros lo que significa que se van a obtener 500.000 euros por recursos tributarios asociados» que se ingresarán en las arcas municipales. Igualmente, el edil puso en valor que esto también supondrá «una ampliación de la oferta comercial del municipio».

Así pues, una vez pasado este trámite, la empresa puede ya llevar a cabo los trabajos que se ubicarán, concretamente, en la zona anexa a la entrada de la FNAC, aunque la fecha concreta de inicio de las obras se desconoce.

El munícipe destacó que esta propuesta «la revisan funcionarios y los técnicos para dar el visto bueno a la propuesta que se lleva a Junta de Gobierno Local dentro de todos los parámetros legales y técnicos para que no haya ningún problema».

Conflicto urbanístico

El centro comercial de La Cañada cuenta ya con 30 años de existencia y fue levantado en plena época del GIL. Construido en tres fases sucesivas, dos de ellas al margen del ordenamiento vigente en su día y con licencias municipales que no se ajustaban a la ley, el centro comercial ha estado librando desde entonces una batalla por su normalización urbanística que se ha topado a lo largo de los años con interpretaciones encontradas acerca de cuál debe ser el coste de esa regularización.

En el año 2019, el cambio de una normativa urbanística permitió ampliar el espacio que el centro comercial La Cañada había reservado para la marca irlandesa Primark, líder europeo en indumentaria de bajo coste. La marcha del proyecto, en el que se preveía la creación de 200 puestos de trabajo, se bloqueó cuando el Ayuntamiento de Marbella denegó la licencia de obras solicitada al considerar que la ampliación no se ajustaba al Plan General vigente en aquel momento, el de 2010, que sería anulado un año después. El centro comercial inició las obras sin que se le concediera la licencia, por lo que el área municipal de Urbanismo decretó la paralización y una sanción para la mercantil.

La empresa recurrió ante los tribunales al entender que la superficie del centro comercial no se había colmado y por lo tanto le asistía el derecho de construir la entreplanta, pero los jueces acabaron dando la razón al Ayuntamiento. Finalmente, el Consistorio aprobó una modificación en las normas urbanísticas del PGOU vigente en la actualidad, el de 1986, que permite incrementos de la superficie construida que, sin alterar la configuración exterior de los inmuebles, faciliten su mejor aprovechamiento. Próximamente serán el PGOM y el POU los documentos que rijan el ordenamiento.