Imagen de los terrenos de La Cañada donde se levantará la ampliación de la misma. Juan Carlos Domínguez

Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada

La Junta de Gobierno Local marbellí aprobó ayer la licencia de este proyecto que asciende a una inversión de 12 millones de euros

María Albarral

Marbella

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:20

La Cañada se ha convertido en el mayor centro comercial de la provincia de Málaga y tras más de una década de problemas urbanísticos, la ... Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento marbellí le otorgó ayer la licencia de obra para que se pueda llevar a cabo una ampliación de la superficie comercial de más de 20.000 metros cuadrados. El mismo órgano aprobó también hace dos semanas el aumento de plazas de estacionamiento en un nuevo parking subterráneo.

