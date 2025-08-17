Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC

Son muchos los que prefieren no esperar las largas colas del transporte público para moverse en la Feria de Málaga, o simplemente quieren tener la ... tranquilidad de volver justo a la puerta de su casa. Se suman las dos cosas y el resultado es una subida de precios disparatada. Desde los 40 euros hasta los 80 fue el precio para ir la primera noche desde Martiricos hasta el Cortijo de Torres a las 22.30 horas. Así mismo lo comprobó este periódico con las tarifas establecidas en Uber, Cabify o Bolt: con un precio de 29,40 euros se marcaba el Uber más barato que, una vez pedido, cancelaba y perdía la ruta una y otra vez.

Pero a las 22.34 horas, en las opciones de Bolt llegaban a proponer hasta los 86 euros para ir al Real por una ruta que apenas llega a los cinco kilómetros. Muchos de los que acudieron a la feria, desesperados por la espera de autobuses, intentaban buscar aliados para llegar a llenar los vehículos y así dividir el gasto: «Ni aún así llegan, llevamos esperando unos veinte minutos al Uber que nos pone que llega y van cancelando a los conductores. Por eso mientras estamos a ver si podemos montarnos en algún autobús. Pero esto es desesperante, es mucho dinero que en el caso de ir solos sería un disparate pagar», apuntaba Carlos desde la avenida Doctor Marañón mientras esperaba para ir al Cortijo de Torres.

Cerca de las doce de la noche, la vuelta del real a casa empezaba a complicarse y la alta demanda de VTC derivaba en la subida de precios. Hasta 48 euros para volver del recinto a Alhaurín de la Torre, a unos 15 kilómetros del Cortijo de Torres; mientras que la vuelta al Centro Histórico de la ciudad oscilaba entre los 27 euros y los 39 con un recorrido de 4,5 kilómetros.

Ampliar Precios de los trayectos para ir a la feria. SUR

La vuelta a última hora de la mañana se complicaba algo más. El recinto del real, repleto de gente durante toda la madrugada con largas colas en la gran mayoría de las casetas, empezaba a despejarse entre las 4 y 6 de la madrugada. «Alta demanda», avisaba Uber en su aplicación al pedir el trayecto hasta la plaza del Teatro (Centro) a un precio de 51,74 euros. En el caso de Alhaurín de la Torre, el más barato era 39,01, pero avisaban de que la espera se podía demorar hasta 27 minutos; mientras que el más rápido, a cinco minutos, tenía un precio de 73,46 euros.

El precio más alto que pudo comprobar este periódico fue el de la vuelta a Alhaurín de la Torres a las 7.20 horas: hasta 129,95 euros se pedía por el trayecto. El más barato en ese momento, 70 euros; el resto entre 100 y 130 euros. A esa misma hora de la noche, la vuelta del real al Centro de Málaga estaba desde 22 euros en Uber hasta los 61 que marcaba Bolt.