Un VTC, en esta Feria de Málaga, durante un trayecto en el Centro. Ñito Salas

Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC

La desesperación de esperar el transporte público provoca una alta demanda en Bolt, Uber y Cabify con precios disparados por trayectos a partir de cinco kilómetros

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:53

Son muchos los que prefieren no esperar las largas colas del transporte público para moverse en la Feria de Málaga, o simplemente quieren tener la ... tranquilidad de volver justo a la puerta de su casa. Se suman las dos cosas y el resultado es una subida de precios disparatada. Desde los 40 euros hasta los 80 fue el precio para ir la primera noche desde Martiricos hasta el Cortijo de Torres a las 22.30 horas. Así mismo lo comprobó este periódico con las tarifas establecidas en Uber, Cabify o Bolt: con un precio de 29,40 euros se marcaba el Uber más barato que, una vez pedido, cancelaba y perdía la ruta una y otra vez.

