Si durante tu jornada laboral no te dan trabajo puedes denunciarlo: lo que dice el Estatuto de los Trabajadores

La legislación recoge que la «ocupación efectiva» es uno de los derechos básicos del asalariado

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:18

Es un derecho. Y así queda recogido en el mismo Estatuto de los Trabajadores. Se denomina ocupación efectiva y está considerada uno de los pilares ... fundamentales de la relación laboral en España. Según reza en el artículo 4.2.a de dicha normativa, todas las pesonas asalariadas tienen derecho a desarrollar tareas efectivas durante su jornada, evitando así situaciones de inactividad forzada que puedan resultar perjudiciales para su desarrollo o dignidad profesional. Por tanto, con esta herramienta legal sobre la mesa, si las empresa no nos proporcionan trabajo real -aunque estar sin hacer nada quizás pueda ser el sueño de alguno- podemos demandar a la compañía.

