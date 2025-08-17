Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una asistente al real de la feria busca el frescor de las fuentes para descansar. Salvador Salas

Aviso naranja: Aemet advierte de más calor hoy en el interior de Málaga

Lo peor se espera en la parte alta de la comarca de Antequera, con máximas de 42 grados, y también se alcanzarán los 40 en Ronda

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:27

El calor no da tregua en el arranque de la segunda mitad de agosto. De hecho, lejos de remitir, la canícula va a más conforme avanza el mes. Tanto es así que para hoy Aemet ha activado avisos de nivel naranja (riesgo moderado) por altas temperaturas en el interior de Málaga.

