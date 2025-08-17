Aviso naranja: Aemet advierte de más calor hoy en el interior de Málaga

El calor no da tregua en el arranque de la segunda mitad de agosto. De hecho, lejos de remitir, la canícula va a más conforme ... avanza el mes. Tanto es así que para hoy Aemet ha activado avisos de nivel naranja (riesgo moderado) por altas temperaturas en el interior de Málaga.

Lo peor se espera al norte de la comarca de Antequera, donde es probable que se alcancen los 42 grados. Con el mismo nivel de aviso, la Serranía, con máximas de hasta 40 grados.

Mientras, la costa malagueña tampoco se libra. En el caso de la capital y puntos de la Costa del Sol se llegará hoy a 38 grados. Mientras que en el alto Valle del Guadalhorce se pueden superar puntualmente los 41. En estos casos, el umbral de aviso es amarillo. Y eso que todavía no ha llegado el terral, pues el viento sopla de sur-sureste; por lo que estas altas temperaturas se deben a lo que se denomina «fenómenos de subsidencia».

Básicamente, se trata del descenso del aire en altura de la masa africana que cubre actualmente la península hasta cotas superficiales, un movimiento en el que este se comprime y sube la temperatura. «El viento no será de terral en las zonas habituales, pero estamos en avisos por altas temperaturas en Sol y Guadalhorce. Mañana entra en aviso toda la provincia malagueña, pero tampoco se espera terral», apunta José Luis Escudero, responsable del blog meteorológico de SUR.es, Tormentas y Rayos.

El terral se espera para el martes y miércoles, aunque soplará con una intensidad baja (en torno a 33-35 grados). Además de cálido, el viento será seco, especialmente en la zona de Cortijo de Torres, donde se encuentra el real, por la cercanía al Guadalhorce. Por lo que la humedad relativa también será muy baja y eso ayuda a reducir la sudoración y la sensación de bochorno.

La noche más calurosa

Escudero también llama la atención por el hecho de que la madrugada de este domingo ha sido la más calurosa del año. Llama la atención sobre todo la estación de Aemet en el puerto de la capital, que es la que marca las temperaturas en el Centro Histórico, y que no ha bajado de los 28 grados durante la pasada noche. En las otras dos estaciones oficiales (aeropuerto y Centro Meteorológico, situado en El Cónsul) han rondado los 25 grados.