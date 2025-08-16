Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambiente en el Centro este sábado. Salvador Salas

Avisos por calor este domingo: máximas de 38ºC en Málaga capital y de más de 40ºC en el interior

Aemet ya advierte de terral en los primeros días de la próxima semana

Ignacio Lillo
Raquel Merino

Ignacio Lillo y Raquel Merino

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:23

Ya lo advirtió este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): «Calor en el arranque de la Feria de Málaga». Los meteorólogos de la prevén « ... un episodio de ponientes a partir de este domingo que en algunos días de la próxima semana serán terrales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 La Seguridad Social endurece los requisitos para acceder a la pensión
  7. 7 Dónde comer en la Feria de Málaga
  8. 8 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  9. 9

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  10. 10 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Avisos por calor este domingo: máximas de 38ºC en Málaga capital y de más de 40ºC en el interior

Avisos por calor este domingo: máximas de 38ºC en Málaga capital y de más de 40ºC en el interior