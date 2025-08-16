Avisos por calor este domingo: máximas de 38ºC en Málaga capital y de más de 40ºC en el interior

Ya lo advirtió este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): «Calor en el arranque de la Feria de Málaga». Los meteorólogos de la prevén « ... un episodio de ponientes a partir de este domingo que en algunos días de la próxima semana serán terrales».

De hecho, se ha activado un aviso por riesgo leve (amarillo) este domigo por máximas que pueden alcanzar los 38ºC en Málaga capital, la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. En esta última zona, las temperaturas pueden llegar a los 41ºC. Aunque lo peor se espera en la Comarca de Antequera y en la Serranía de Ronda, donde Aemet ha elevado el aviso a naranja por riesgo importante, ante la previsión de que los termómetros alcancen los 42ºC y 41ºC, respectivamente. Los avisos se mantendrán desde las 11.00 a las 21.00 horas.

Para el lunes, Aemet solo mantiene el aviso naranja en la Comarca de Antequera, por máximas de 40ºC, mientras que el resto de la provincia estará en aviso amarillo por temperaturas que oscilarán entre los 37ºC y los 39ºC, sin descartar que la Axarquía registre máximas de 40ºC.

En cuanto a los primeros días de la próxima semana, la previsión de temperaturas máximas en postproceso automático de Aemet marca, en el caso del Centro Meteorológico (en El Cónsul, que es el termómetro oficial más próximo a Cortijo de Torres) unos 39ºC el lunes y el martes. Volverá descender por debajo de 38ºC el miércoles.

Sin embargo, quienes opten por el Centro tendrán una sensación térmica mucho más suave: de 36ºC este domingo y de 36,5ºC el lunes y el martes.

También durante las madrugadas, las mínimas estarán «muy por encima de lo normal los próximos días», según Aemet. El termómetro no bajará de los 26-27 grados al menos hasta el próximo miércoles.

Lo peor es que a este episodio de terral en plena feria todavía no se le ve un final claro, que estará marcado por la vuelta del régimen habitual de vientos del este: «Es difícil prever el día exacto del regreso de los vientos de levante».