Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella

Atascos kilométricos, filas de personas andando por el arcén de la autovía y una indignación generalizada ante el caos surgido por el concierto de Manuel ... Carrasco en el marco del Oasis Marbella Fest (OMF). San Pedro Alcántara recibía en la noche de este jueves al artista onubense que logró congregar a más de 30.000 personas en la Finca de la Caridad en un espectáculo que atrajo a tal cantidad de público que dejó totalmente colapsadas la A7 y la AP7. Las redes sociales no han dejado de arder este fin de semana con críticas constantes. «Se han hecho tapones de personas sobre todo a la salida donde se ha corrido peligro y ya ni decir 30.000 personas en sus correspondientes vehículos. Hemos estado totalmente parados en el parking del recinto una hora y media. Caravanas kilométricas, un caos horrible, gente que ha llegado tarde al concierto por el tráfico y la mala organización», escribía en el Facebook del club de fans del artista la usuaria Silvia Romero.

Como esta otras tantas reseñas poniendo en evidencia la seguridad del evento. Los asistentes coinciden en un denominador común «el espacio no estaba preparado para recibir un espectáculo de tal magnitud».

El principal problema que se hizo patente fue el de la movilidad. Muchos usuarios de la autovía estuvieron más de dos horas en cola para poder acceder al espacio además de toda la retención que se produjo en la carretera a lo largo de toda la Costa del Sol. Lo mismo sucedía en la autopista. Coches parados sin avanzar en una jornada interminable. «Vivo en San Pedro y volvía a casa de trabajar. Como vi que había atasco en la A7 tiré por el peaje y no sé que era peor. Los coches no se movían y fue muy desesperante. Nunca he visto esto», asegura a SUR, José Sánchez, uno de los afectados.

Si bien a los vecinos de San Pedro Alcántara les supuso un problema para acceder a sus hogares, para los fans que habían pagado grandes cantidades por una entrada al concierto y no pudieron verlo fue una frustración e indignación constante. Aunque el artista comenzó su actuación con cerca de una hora de retraso para que pudieran llegar los asistentes, hubo personas que se quedaron sin ver el espectáculo.

El tráfico fue caótico a la entrada y a la salida no fue menos. Más de cuatro horas de trayecto para llegar de Marbella a Málaga y un «cuello de botella» para salir del aparcamiento. Pero el problema de la movilidad no fue el único que ha puesto en tela de juicio la celebración del OMF.

Seguridad

«He estado en todos los conciertos de Manuel Carrasco en la provincia y nunca he visto una cosa igual. Qué desastre. No podíamos ni movernos. Hubo gente que se desmayó en medio del espectáculo. Increíble la falta de seguridad. El sitio no está preparado para eso», señala María Dolores Gómez, fan del artista.

«Además del calor asfixiante entre tanta gente, había árboles que tapaban la vista y pantallas mal colocadas. Estábamos en una ratonera», comenta por su parte Isabel Pérez, asistente al espectáculo.

Algunos usuarios en redes sociales han llegado incluso a plantear la opción de presentar una reclamación oficial a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

La Finca de la Caridad aún no ha terminado la época de conciertos y el próximo 23 de agosto está prevista una nueva edición del ElRow Town Festival, un 'show' dedicado a la música electrónica con más de 40 artistas en cinco escenarios.