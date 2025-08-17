Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los atascos en la autovía y en la autopista hicieron que muchos asistentes al concierto no pudieran llegar. SUR

Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella

Tanto la autopista como la autovía se colapsaron ante la llegada de los 30.000 asistentes al evento en la Finca de la Caridad de San Pedro

María Albarral

Marbella

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:52

Atascos kilométricos, filas de personas andando por el arcén de la autovía y una indignación generalizada ante el caos surgido por el concierto de Manuel ... Carrasco en el marco del Oasis Marbella Fest (OMF). San Pedro Alcántara recibía en la noche de este jueves al artista onubense que logró congregar a más de 30.000 personas en la Finca de la Caridad en un espectáculo que atrajo a tal cantidad de público que dejó totalmente colapsadas la A7 y la AP7. Las redes sociales no han dejado de arder este fin de semana con críticas constantes. «Se han hecho tapones de personas sobre todo a la salida donde se ha corrido peligro y ya ni decir 30.000 personas en sus correspondientes vehículos. Hemos estado totalmente parados en el parking del recinto una hora y media. Caravanas kilométricas, un caos horrible, gente que ha llegado tarde al concierto por el tráfico y la mala organización», escribía en el Facebook del club de fans del artista la usuaria Silvia Romero.

