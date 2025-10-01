El paquete fiscal de la Junta incluirá también la eliminación del tope de renta en las deducciones por hijos

Al paquete fiscal de la Junta de Andalucía para el año próximo le faltaba aún un anuncio. Lo hizo este miércoles el presidente, Juanma Moreno, ... tras el Consejo de Gobierno celebrado de manera extraordinaria fuera del Palacio de San Telmo, en las Reales Atarazanas de Sevilla.

La nueva medida consiste en la universalización de las deducciones de 200 euros por nacimiento de hijos, que hasta ahora estaban limitadas a personas con rentas inferiores a 25.000 euros en declaraciones individuales y de 30.000 en declaraciones conjuntas.

Esta rebaja se podrá aplicar en la declaración de la renta que se presenta el año próximo, por lo que afectará a todos los nacimientos producidos durante este año. La medida seguirá incluyendo a las adopciones y también a los acogimientos familiares.

Según las estimaciones de la Consejería de Hacienda, de esta nueva rebaja fiscal se beneficiarán unas 13.000 familias y el impacto fiscal sobre las cuentas de la Junta será de unos 2,6 millones de euros. La medida, según el Gobierno andaluz, responde a la necesidad de seguir avanzando en el apoyo económico a las familias andaluzas en un contexto de retroceso demográfico y en la necesidad de estimular la natalidad.

Con esta medida, el Gobierno andaluz consigue el doble objetivo de seguir marcando la agenda pública en un momento de alta tensión preelectoral y de mantener la iniciativa política en una tema de alcance transversal como ya lo hiciera con las medidas fiscales anunciadas en los últimos diez días.

Envejecimiento

En este caso, la medida se fundamenta en que Andalucía comparte con el conjunto de España un escenario de escasos nacimientos y progresivo envejecimiento poblacional, lo que según el Gobierno andaluz exige políticas activas que favorezcan la natalidad y la conciliación y reduzcan el coste económico asociado a la crianza. Para la Junta, la deducción fiscal constituye un instrumento ágil y eficaz de apoyo directo a las familias.

El Gobierno andaluz justifica la universalización de los requisitos de renta previamente existentes en la voluntad de que todas las familias, con independencia de su nivel de ingresos, puedan beneficiarse de un apoyo económico que contribuye a paliar los gastos iniciales vinculados al nacimiento, adopción o acogimiento de menores. Moreno aseguró que la Administración había recibido quejas de familias que por superar ligeramente el umbral fijado quedaban al margen de estas deducciones.

Con la inclusión de esta medida, el Gobierno andaluz completa el paquete fiscal previsto para sus presupuestos para el año próximo, que se encuentran actualmente en proceso de elaboración.

Los 55 millones de euros de impacto que se habían estimado inicialmente se han disparado hasta los 61 millones, al incluirse, además de deducciones por los gastos veterinarios, la práctica deportiva y el acceso a la vivienda bajo determinadas circunstancias, nuevas medidas dirigidas a familias con algún miembro diagnosticado de celiaquía y ahora la universalización de las deducciones de 200 euros por nacimiento, adopción y acogimiento.