Carolina España, en su comparecencia de este miércoles. h. b.
Política andaluza

Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta

Los presupuestos de 2026 de la Junta incluirán deducciones también en las cuotas de federaciones y clubes

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:35

El paquete de reducciones fiscales que la Junta de Andalucía incluirá en sus presupuestos para 2026 incluirá deducciones fiscales por los gastos generados por la ... práctica deportiva. La medida afectará tanto a las cuotas de gimnasios como a las que los contribuyentes paguen a centros deportivos, clubes, federaciones u otras entidades.

