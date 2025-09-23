Los andaluces podrán desgravar desde el año próximo los gastos veterinarios de sus mascotas

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año próximo, actualmente en proceso de elaboración, incluirán un nuevo paquete de reducciones fiscales, el séptimo ... desde que Juanma Moreno preside el Gobierno andaluz. Así lo ha adelantado el propio Moreno, que ha asegurado que las reducciones aprobadas en los más de seis años que lleva en el Palacio de San Telmo, lejos de provocar una merma en la recaudación, han permitido aumentarla en unos 18.000 millones de euros desde 2019 al tiempo que se ha reducido en mil millones de euros la presión sobre los contribuyentes andaluces. Este nuevo paquete supondrá un ahorro adicional en impuestos de 55 millones de euros.

El Gobierno andaluz no ha desgranado aún qué figuras fiscales se verán reducidas en el nuevo paquete, aunque el presidente adelantó una de estas medidas, que beneficiará a unos 180.000 andaluces. «Queremos ponérselo fácil a los andaluces con menos impuestos. Nos ha ido bien por ese camino, y por él estamos decididos a seguir avanzando», afirmó.

Lo hizo este martes en un foro de El Confidencial, donde señaló que se podrán deducir un 30 por ciento de los gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. En caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, su dueño podrá acogerse a la deducción durante tres años y si se tratase de animales de cuidado, como en el caso de los perros guía, la desgravación se podrá aplicar durante toda la vida del animal.

Esta última medida incluye, además de perros guía para personas ciegas, a aquellos que detectan bajadas de azúcar o ataques epilépticos y a los perros que asisten a mujeres víctimas de violencia de género. En estos casos, la rebaja podrá aplicarse con efecto inmediato, es decir que no tendrán que ser mascotas necesariamente adoptados o adquiridos ahora.

Medida novedosa

«Andalucía quiere ser pionera. Y con esta importante medida, que es novedosa y especial, lo somos -dijo Moreno-, los animales de compañía son en realidad un miembro más de nuestras familias, que nos dan cariño y no sólo necesitan también cariño por nuestra parte sino una serie de atenciones». Según el presidente andaluz, con esta medida su gobierno ha pretendido ser sensible a la población que convive con animales y con quienes necesitan de ellos para su vida diaria.

La estimación del impacto que tendrá esta medida alcanza los 12 millones de euros al año.

Según el presidente de la Junta, tras las sucesivas bajadas de impuestos que ha impulsado desde 2019, Andalucía se ha asentado como la segunda comunidad autónoma de régimen común en la que los ciudadanos pagan menos impuestos de toda España.

En su opinión, estas reformas fiscales han propiciado, junto con otras medidas como la simplificación administrativa, que en Andalucía se haya registrado un aumento del número de contribuyentes por IRPF, que ha crecido un 22% desde 2018, así como de la recaudación, que ha crecido un 50% más.