Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno y la consejera de Hacienda, Carolina España, en un acto el pasado lunes. Rocío Ruz / Europa Press
Política andaluza

Los andaluces podrán desgravar desde el año próximo los gastos veterinarios de sus mascotas

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 incluirán un nuevo paquete de rebajas fiscales

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:54

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año próximo, actualmente en proceso de elaboración, incluirán un nuevo paquete de reducciones fiscales, el séptimo ... desde que Juanma Moreno preside el Gobierno andaluz. Así lo ha adelantado el propio Moreno, que ha asegurado que las reducciones aprobadas en los más de seis años que lleva en el Palacio de San Telmo, lejos de provocar una merma en la recaudación, han permitido aumentarla en unos 18.000 millones de euros desde 2019 al tiempo que se ha reducido en mil millones de euros la presión sobre los contribuyentes andaluces. Este nuevo paquete supondrá un ahorro adicional en impuestos de 55 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  6. 6 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  7. 7 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  8. 8

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  9. 9 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  10. 10 Andalucía arranca la campaña de vacunación de la gripe: estas son las fechas y grupos de riesgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los andaluces podrán desgravar desde el año próximo los gastos veterinarios de sus mascotas

Los andaluces podrán desgravar desde el año próximo los gastos veterinarios de sus mascotas