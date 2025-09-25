Andalucía amplía a 1.200 euros la deducción por alquiler a jóvenes y mayores

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que la séptima bajada de impuestos que va a impulsar el Gobierno andaluz, y ... que entrará en vigor con la aprobación del próximo Presupuesto autonómico para 2026, incluirá también rebajas fiscales en materia de vivienda que ayudarán a jóvenes, mayores y a personas vulnerables o discapacitadas a afrontar en mejores condiciones el alquiler de su residencia habitual.

Así lo ha avanzado el presidente durante su intervención en Parlamento andaluz, donde ha ofrecido los detalles de una nueva batería de medidas que se suman a las ya adelantadas vinculadas tanto a la adquisición o adopción de animales de compañía, como al fomento de hábitos de vida saludable y actividades deportivas.

Moreno ha explicado que el próximo año entrará en vigor una ampliación de las deducciones ya existentes por alquiler de vivienda habitual: la Junta de Andalucía devolverá hasta 1.200 euros al año a jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65, víctimas de violencia de género y también a víctimas de terrorismo. El límite hoy vigente es de 900 euros, por lo que dicho tope se incrementa en 300 euros para los casos supuestos. «Hoy damos un paso más con esta mejora de las deducciones por alquiler. Cuando llegamos al Gobierno andaluz, lo que había era una deducción de 500 euros para alquiler para menores de 35 años que cobrasen hasta 19.000 euros», ha recordado el presidente.

La rebaja en materia de vivienda también se amplía ahora, incluso en mayor medida, si se trata de personas con discapacidad: el máximo en la deducción subirá hasta 1.500 euros frente a los 1.000 que marca el límite actualmente para poder desgravar en la declaración de la renta. Además, si antes, como ha recordado el presidente, el techo para acogerse a esta rebaja era para rentas de 19.000 euros al año, y ahora es hasta 25.000 en tributación individual.

Unos 35.000 beneficiarios

La estimación es que esta medida alcance a 35.000 beneficiarios y suponga un ahorro adicional de 8 millones de euros en alquileres, que vendrán a sumarse a los 18 millones que ya se ahorran con las deducciones actualmente en vigor en esta materia.

Estas rebajas fiscales se suman así a las ya anunciadas, conformando así la séptima bajada de impuestos impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019, de la que los andaluces se podrán beneficiar en la declaración de la renta que presenten en 2026 (relativa al ejercicio 2025).

Se trata, por un lado, de las rebajas vinculadas a los animales de compañía y a los gastos veterinarios que sus dueños deben afrontar. Ahora, podrán deducirse el 30 por ciento de los mismos, con un límite de 100 euros, durante el primer año. Si el animal es adoptado, ese periodo se incrementará hasta los tres años. Y si se trata de perros guía o de asistencia, la deducción se podrá aplicar durante toda la vida del animal.

En cuanto a las ventajas fiscales destinadas al fomento de la práctica deportiva y la vida saludable, el Presupuesto de 2026 incorporará una nueva deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones. Los andaluces podrán desgravarse hasta 100 euros, sin límite de renta, gracias a una medida pensada tanto para adultos como para los más pequeños, ya que son miles las familias andaluzas que cuentan con algún menor inscrito en algún club o en competiciones vinculadas a una disciplina deportiva.

A todas ellas se suman ahora, como ha anunciado Moreno en el Parlamento, las relativas al alquiler de vivienda habitual, que buscan dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en la actualidad. En total, las siete bajadas de impuestos impulsadas por el Gobierno andaluz desde 2019 han supuesto para los ciudadanos andaluces un ahorro de 1.000 millones de euros al año.