Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andalucía amplía a 1.200 euros la deducción por alquiler a jóvenes y mayores

Andalucía amplía a 1.200 euros la deducción por alquiler a jóvenes y mayores

Juanma Moreno anuncia en el Parlamento nuevas rebajas fiscales en materia de vivienda, que también beneficiarán a personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica o de terrorismo

SUR

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:52

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que la séptima bajada de impuestos que va a impulsar el Gobierno andaluz, y ... que entrará en vigor con la aprobación del próximo Presupuesto autonómico para 2026, incluirá también rebajas fiscales en materia de vivienda que ayudarán a jóvenes, mayores y a personas vulnerables o discapacitadas a afrontar en mejores condiciones el alquiler de su residencia habitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  5. 5 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  6. 6 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  7. 7

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  8. 8 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía amplía a 1.200 euros la deducción por alquiler a jóvenes y mayores