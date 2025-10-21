Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Fiscalía investiga la difusión en redes de imágenes de menores identificadas como acosadoras de Sandra Peña

«El acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas», señala el Ministerio Público

Europa Press

Martes, 21 de octubre 2025, 17:43

La Fiscalía de Sevilla ha anunciado este martes que ha pedido, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada ... de las imágenes de tres menores que las identifica como supuestas acosadoras del centro escolar Irlandesas Loreto, en el marco del presunto suicidio de una joven de 14 años que el pasado martes se precipitó desde una azotea tras haber sufrido acoso escolar en el mencionado colegio.

