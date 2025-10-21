Juanma Moreno sugiere a las tecnológicas que bloqueen las redes a los que acosen de forma «reiterada» tras el caso de Sandra Peña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sugerido este martes que las grandes corporaciones tecnológicas bloqueen el uso de las redes sociales ... a los que acosen de manera «reiterada» a otros tras el caso de la joven Sandra Peña, que se suicidió presuntamente por ser víctima de bulling. «Más allá de que los protocolos -de acoso escolar- que tiene la Junta de Andalucía se deben cumplir siempre a rajatabla, les pediría a las grandes compañías que limiten el uso de insultos y descalificaciones entre menores. Ellos, con los algoritmos actuales, pueden perfectamente bloquear».

En el turno de preguntas en un foro de ABC, el presidente andaluz ha argumentado que «cualquier niño» que haya participado con un móvil en una campaña de acoso a través de las redes sociales, «como mínimo, no debería tener derecho a las redes sociales hasta los 18 años». «Aunque sea un menor que de manera reiterada acosa a otra persona, no debería tener derecho a utilizar las redes sociales más, como mínimo, hasta la mayoría de edad», ha reiterado Juanma Moreno, que ha trasladado su pésame a la familia de la joven Sandra Peña.

«Lo que está claro es que tenemos que combatir el acoso escolar de una manera más directa»

Preguntado sobre el concierto del colegio Irlandesas Loreto en Sevilla y si éste podría retirársele por los hechos ocurridos, el presidente ha reconocido que «todo está encima de la mesa». En este punto, ha recordado que la Fiscalía ha abierto una investigación, al igual que la Consejería de Desarrollo Educativo. «Se está comprobando qué es lo que ha sucedido. Hay que dar tiempo a que la investigación nos dé información y nos arroje luz sobre lo que ha sucedido. Pero lo que está claro es que tenemos que combatir el acoso escolar de una manera más directa».

«En un colegio público actuamos directamente con instrucciones y si el director o la comunidad directiva no las cumple, directamente se les cesa. En este caso, no, porque no es un centro público», ha aclarado Moreno. «Estamos investigando y si en esa investigación, el colegio no cumple o no ha cumplido con la normativa vigente y, por tanto, con las obligaciones que tiene, podrían perder evidentemente el concierto», ha concluido.