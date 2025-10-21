Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno sugiere a las tecnológicas que bloqueen las redes a los que acosen de forma «reiterada» tras el caso de Sandra Peña

El presidente andaluz ha argumentado que «cualquier niño» que haya participado con un móvil en una campaña de acoso a través de las redes sociales, «como mínimo, no debería tener derecho a las redes sociales hasta los 18 años»

Europa Press

Martes, 21 de octubre 2025, 14:09

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sugerido este martes que las grandes corporaciones tecnológicas bloqueen el uso de las redes sociales ... a los que acosen de manera «reiterada» a otros tras el caso de la joven Sandra Peña, que se suicidió presuntamente por ser víctima de bulling. «Más allá de que los protocolos -de acoso escolar- que tiene la Junta de Andalucía se deben cumplir siempre a rajatabla, les pediría a las grandes compañías que limiten el uso de insultos y descalificaciones entre menores. Ellos, con los algoritmos actuales, pueden perfectamente bloquear».

