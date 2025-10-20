La Fiscalía abre dos investigaciones para esclarecer el suicidio de una menor en Sevilla por acoso escolar

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las causas del presunto suicidio de una joven de 14 años que se ... lanzó desde la azotea del edificio donde residía tras sufrir acoso escolar en el centro donde estudiaba en Sevilla.

El Ministerio Público ha iniciado dos expedientes, uno de ellos dirigido a esclarecer la posible implicación de varias menores en los hechos por el presunto acoso y otro destinado a evaluar la actuación del centro educativo donde estudiaba la víctima y su posible responsabilidad.

La Fiscalía no ha recibido aún el atestado policial de los ocurrido pero sí cuenta ya con la documentación de la inspección educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta sobre el seguimiento del protocolo por acoso en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, donde estudiaba la menor que presuntamente se suicidó por sufrir acoso escolar.

La dirección del colegio privado concertado Irlandesas de Loreto, ha pedido «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación, además de que cese la situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones del colegio ya que está perjudicando a los niños, todos ellos menores de edad».

Según el centro, «se está colaborando con las autoridades en la investigación y nuestra prioridad es velar por el alumnado y sus familias en un momento tan delicado y el equipo de orientación y de bienestar emocional están atendiendo de manera especial a los estudiantes».

La familia de la joven fallecida, Sandra Peña, ha anunciado también que emprederá acciones judiciales por los sucedido y que habían advertido en varias ocasiones al centro escolar de que era víctima de acoso escolar y el colegio no activó el protocolo previsto para estos casos.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo ha advertido de que el colegio podría perder su actual concierto educativo si en el expediente administrativo abierto a raíz del suicidio de Sandra Peña se confirmara que ha habido algún tipo de incumplimiento «muy grave».