Pintadas de repulsa por el suicidio de la menor en el colegio sevillano donde estudiaba. E.P.

La Fiscalía abre dos investigaciones para esclarecer el suicidio de una menor en Sevilla por acoso escolar

  ·

Un expediente va dirigido a investigar a las alumnas que promovieron el acoso y otro a evaluar la actuación del colegio y su posible responsabilidad

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:48

Comenta

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto dos expedientes para investigar las causas del presunto suicidio de una joven de 14 años que se ... lanzó desde la azotea del edificio donde residía tras sufrir acoso escolar en el centro donde estudiaba en Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

