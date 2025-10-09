Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso

Ya está aquí. Se llama Alice. Es la primera dana que nombra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) -por su previsible alto impacto- y, como ... advierten los expertos, traerá consigo un episodio de lluvias intensas que pueden ser localmente torrenciales en el Mediterráneo hasta principios de la próxima semana. De momento, el organismo estatal mantiene en alerta a 13 provincias, con cuatro en nivel naranja (importante) y precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado. Andalucía no será de las comunidades más afectadas por este fenómeno. Sin embargo, Aemet sí espera chubascos fuertes a lo largo de este jueves en ciertas zonas de la comunidad, donde podrían registrarte hasta 15 litros en una hora.

Por ahora, son cuatro las provincias en las que se han activado esta jornada avisos de nivel amarillo en Andalucía por lluvias y tormentas: Almería -en Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente, capital y área de Levante-, Córdoba -en Sierra y Pedroches-, Granada -en Guadix, Baza, Nevada y Alpujarras- y en Jaén -en Morena y Condado, Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir, en la capital y en los montes-.

Para hoy, la predicción de Aemet apunta a «chubascos y tormentas a partir del mediodía en la mitad oriental, que pueden ser localmente fuertes, pudiendo extenderse con menor probabilidad e intensidad a las sierras del resto». Las temperaturas irán en ligero descenso y soplará Poniente ocasionalmente fuerte en el área del Estrecho.

En España, la agencia estatal prevé para este jueves una situación de inestabilidad en la Península y Baleares por culpa de la dana 'Alice'. Este fenómeno -advierte- podría dejar «intensidades muy fuertes o localmente torrenciales, con acumulados significativos, en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y oeste de Baleares». «A lo largo del día, los chubascos y tormentas se extenderán a interiores del sur peninsular, también con probabilidad de ser fuertes en el norte de Andalucía y zonas aledañas, sin que se descarte en otros puntos de Baleares y en el sistema Central», agrega.