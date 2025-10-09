Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso

La Agencia Estatal de Meteorología prevé acumulados de 15 litros en una hora hasta la medianoche

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:11

Ya está aquí. Se llama Alice. Es la primera dana que nombra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) -por su previsible alto impacto- y, como ... advierten los expertos, traerá consigo un episodio de lluvias intensas que pueden ser localmente torrenciales en el Mediterráneo hasta principios de la próxima semana. De momento, el organismo estatal mantiene en alerta a 13 provincias, con cuatro en nivel naranja (importante) y precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado. Andalucía no será de las comunidades más afectadas por este fenómeno. Sin embargo, Aemet sí espera chubascos fuertes a lo largo de este jueves en ciertas zonas de la comunidad, donde podrían registrarte hasta 15 litros en una hora.

