Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas

Aemet activa la advertencia por acumulados de hasta 15 litros en una hora entre las 12.00 y las 22.00

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:45

Comenta

Finalmente Alice sí dejará huella en Málaga. La primera dana que nombra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) -por su previsible alto impacto- acaba de ... activar el aviso amarillo en la provincia por fuertes precipitaciones y tormentas. En su última actualización, el organismo estatal prevé para este viernes acumulados de 15 litros en una hora entre las 12.00 y las 22.00 horas en zonas del interior de Antequera y Ronda. En la capital, la probabilidad de chubascos es del 90% hasta las 18.00 horas en una jornada de temperaturas suaves que se moverán entre los 20 grados de mínima y los 24 de máxima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  7. 7 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  8. 8 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas

Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas