Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas

Finalmente Alice sí dejará huella en Málaga. La primera dana que nombra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) -por su previsible alto impacto- acaba de ... activar el aviso amarillo en la provincia por fuertes precipitaciones y tormentas. En su última actualización, el organismo estatal prevé para este viernes acumulados de 15 litros en una hora entre las 12.00 y las 22.00 horas en zonas del interior de Antequera y Ronda. En la capital, la probabilidad de chubascos es del 90% hasta las 18.00 horas en una jornada de temperaturas suaves que se moverán entre los 20 grados de mínima y los 24 de máxima.

Málaga no se librará pues de la inestabilidad meteorológica que azota el país y que, según los expertos, se mantendrá hasta el próximo lunes. De momento, Aemet mantiene en alerta a 13 provincias, con cuatro en nivel naranja (importante) por precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado. Andalucía no será de las comunidades más afectadas por este fenómeno. Sin embargo, el organismo sí espera chubascos fuertes a lo largo de este jueves en ciertas zonas de la comunidad, donde podrían registrarte hasta 15 litros en una hora.

Hoy son cuatro las provincias de la región en las que se han activado avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas: Almería -en Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente, capital y área de Levante-, Córdoba -en Sierra y Pedroches-, Granada -en Guadix, Baza, Nevada y Alpujarras- y en Jaén -en Morena y Condado, Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir, en la capital y en los montes-.

Será solo el aperitivo de lo que llegará el viernes. En su última actualización, Aemet amplía a seis las provincas andaluzas en aviso amarillo mañana entre las 12.00 y las 22.00 horas. Así a Almería, Granada y Córdoba -que ya lo están este jueves- se sumarán Málaga, Cádiz y Sevilla.

En España, la agencia estatal prevé para este jueves una situación de inestabilidad en la Península y Baleares por culpa de la dana 'Alice'. Este fenómeno -advierte- podría dejar «intensidades muy fuertes o localmente torrenciales, con acumulados significativos, en zonas de la Comunidad Valenciana, Murcia y oeste de Baleares». «A lo largo del día, los chubascos y tormentas se extenderán a interiores del sur peninsular, también con probabilidad de ser fuertes en el norte de Andalucía y zonas aledañas, sin que se descarte en otros puntos de Baleares y en el sistema Central», agrega.