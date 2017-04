Ricky Leach: «Pago mis impuestos aquí y quiero tener mis derechos»

Ricky Leach lleva 16 en Málaga –«en Coín», concreta– y estos últimos meses desde que se aprobara en su país el ‘Brexit’ han sido los de mayor incertidumbre hasta la fecha. «Visto lo visto, los temores para nosotros son dos: por un lado el miedo a lo desconocido, a lo que podrá venir y a lo poco clara que parece la situación. Pero también, y esto es algo que no suele comentarse, yo personalmente tengo temor de que solo se pongan sobre la mesa en el futuro las cuestiones ‘principales’, pero no aquellas que muchos consideran secundarias y que para mí, personalmente, no solo son», apunta.

En concreto, este director de un ‘call center’ en Málaga se refiere a derechos como el de participar en política. «Yo vivo en el mismo pueblo hace años. Me preocupo por la comunidad en la que vivo, y hasta ahora podíamos votar en unas elecciones municipales y ser concejal, pero cuando se active el ‘Brexit’, aunque se lleguen a acuerdos bilaterales en cuestiones como la sanidad o las pensiones, es probable que este tipo de derechos se dejen a un lado», sostiene. «Pago mis impuestos en España quiero tener mis derechos».

En términos comerciales, Leach explica que la bajada de la libra –la primera consecuencia constatable desde el referéndum– aún no ha traído problemas de relevancia, pero sí considera que si la situación se mantiene y la moneda británica continúa en descenso, habrá empresas como en la que trabaja que dejará de ser rentable. «No estamos en ese momento aún, pero las compañías británicas ya están barajando crear productos para vender en España y así mantener esta rentabilidad», apunta.

En lo que sí parece coincidir este británico con otras voces de su misma comunidad en la provincia es en que sus compatriotas se están marchando poco a poco de vuelta a su país. «Esta bajada de la libra y la potencial pérdida de derechos está provocando que se estén poniendo en venta las casas, ya que creen que cuando se active del todo y la libra vuelva a bajar, deshacerse de sus viviendas será más complicado».

En su caso en concreto, Leach sí tiene claro dónde está su futuro. «Mi padre, que votó sí al ‘Brexit’, pensaba que así me tendría de vuelta. Nada más lejos de la realidad. Yo vivo en Coín, tengo mi pareja en Málaga y me compré una casa porque es lo que quiero en el futuro. Por eso ya estoy planteándome sacar la nacionalidad española en los próximos meses», sentencia.