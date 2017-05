De la Torre: «Con o sin Banderas, nuestra obligación es que el proyecto salga adelante»

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha podido hablar ya con el actor Antonio Banderas para pedirle que reconsidere su decisión de no participar en el concurso para poner en marcha el proyecto cultural para la manzana de los cines Astoria y Victoria que resultó ganador del concurso de ideas. “He podido hablar con él y le he transmitido el mensaje de que lo reconsidere. No sé si lo conseguiremos o no”, ha admitido el regidor, sin querer entrar en más detalles sobre su conversación con el actor.

No obstante, en sus declaraciones de esta tarde, con motivo de la reunión del patronato de la Fundación Ciedes, se ha mostrado dispuesto a seguir adelante con el proceso previsto para realizar en el suelo del Astoria un proyecto cultural mediante la fórmula de la cesión de un privado, lo que requeriría de un cambio en la normativa urbanística del Centro, que actualmente contempla en este espacio un mercado con algunos negocios de hostelería. “En cualquier caso, tanto si se presenta como si no (en alusión a Banderas), habrá más gente que se presentará y, sea quien sea quien se presente, trataremos de hacer las cosas lo mejor posible. Con él o sin él, nuestra obligación es que el proyecto salga adelante”, ha recalcado De la Torre.