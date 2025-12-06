Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Desvían a Málaga casi una veintena de vuelos por la niebla que afecta a gran parte de Andalucía

Les ha sido imposible aterrizar en los aeropuertos de Sevilla, Granada y Jerez

Europa Press

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:37

Comenta

Casi una veintena de vuelos programados para aterrizar en aeropuertos andaluces han tenido que ser desviados en la jornada de este sábado debido a las ... condiciones de baja visibilidad derivadas de la niebla. Así, se han visto afectados los aeropuertos de Sevilla, Federico García Lorca Granada-Jaén y el de Jerez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  6. 6 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  7. 7 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  8. 8

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  9. 9 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Desvían a Málaga casi una veintena de vuelos por la niebla que afecta a gran parte de Andalucía

Desvían a Málaga casi una veintena de vuelos por la niebla que afecta a gran parte de Andalucía