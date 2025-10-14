Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sulejmanovic atrapa un rebote ante Madsen en el partido jugado en Karditsa. FIBA
Basketball Champions League

El Unicaja escenifica en Karditsa las dos realidades de la Champions (55-72)

El equipo malagueño ejerce de campeón y supera sin problema alguno al modesto equipo griego

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 20:58

Comenta

El camino del Unicaja hacia un nuevo título de la Basketball Champions League implica paradas como la de este martes ante el Karditsa. Allí, en ... la ciudad griega, el equipo cajista escenificó las dos realidades de esta competición a esta altura de la temporada, con grandes diferencias de nivel entre algunos equipos, lo que le resta interés cara al aficionado. Si la semana pasada, el Unicaja venció por 31 puntos al Mersin, esta vez tampoco tuvo problemas para despachar al Karditsa con una victoria muy clara (55-72). El triunfo permite a los de Ibon Navarro ser líderes del grupo G en solitario a las puertas de una gran prueba el domingo en la Liga ante el Barcelona (19.00 horas). Fue un triunfo cómodo y coral, porque como dato curioso, los doce jugadores del Unicaja lograron anotar.

