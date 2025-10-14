Vídeo resumen de la victoria del Unicaja ante el Karditsa
El cuadro cajista lidera en solitario el grupo G tras otro cómodo triunfo
Málaga
Martes, 14 de octubre 2025, 22:23
El Unicaja lidera ya en solitario el grupo G de la Basketball Champions League después de vencer con autoridad en la pista del Karditsa por ... 55-72. Como refleja el marcador, fue un partido controlado por el equipo malagueño, que llegó a ir ganando durante muchos minutos por más de 20 puntos.
El Unicaja de hecho ya ganaba 20-40 al descanso, después de una primera parte en la que su rival estuvo muy desacertado y en la que fue incapaz de superar la solidez del equipo malagueño. El Karditsa no pudo reaccionar en la segunda mitad. Su falta de calidad era evidente y sólo cierta relajación de los de Ibon Navarro impidió una renta mayor.
