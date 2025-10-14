El uno a uno del Karditsa - Unicaja
Martes, 14 de octubre 2025, 21:34
Alberto Díaz Base
5
Bien en labores de contención cuando el equipo griego trató de rebajar la renta del Unicaja. Mal en los lanzamientos con un 0/3.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Xavier Castañeda Base
1
Pasan ... los partidos y no teminar de lograr una continuidad en su juego. Amasa demasiado el balón, restando velocidad al juego del equipo. Su adaptación igual es un proceso más lento.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Kendrick Perry Base
5
La poca exigencia permitió reservarlo, aunque su nivel no es por ahora el del año pasado.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Tyler Kalinoski Escolta
7
Cada vez que apareció en el encuentro fue para aportar, como demuestra el +17 con él en pista. Logró 12 puntos y repartió cuatro asistencias.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Jonathan Barreiro Alero
5
Volvió a su función más gris de trabajo para el equipo, después de haber sido uno de los destacados en la pretemporada.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Nihad Djedović Alero
7
Muy metido en el partido, sabiendo lo que había que hacer en cada momento y poniendo velocidad a sus acciones. Venía de una lesión.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Chris Duarte Alero
4
Anda todavía tratando de encontrarse y de encontrar su mejor punto físico. Debe aprovechar su talento para jugar más rápido.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Tyson Pérez Ala-Pívot
6
Partido de baja exigencia. Cuando apareció en el partido dominó con su físico, como demuestran los ocho rebotes que capturó.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
James Webb III Ala-Pívot
5
Estuvo algo mejor en los lanzamientos, aunque cada día que pasa queda más claro que es un alero y que su instinto le lleva a alejarse del aro.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Emir Sulejmanović Ala-Pívot
5
Jugó de cinco por la ausencia de Balcerowski. No fue su mejor partido hasta el momento, aunque no paró de pelear y buscar cada rebote.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Killian Tillie Ala-Pívot
6
Tuvo momentos de gran acierto en los lanzamientos de tres puntos en el arranque del partido, aunque luego perdió eficacia.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
David Kravish Pívot
6
Partido cómodo para el estadounidense, que falló alguna canasta clara.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
