El uno a uno del Karditsa - Unicaja

Bien en labores de contención cuando el equipo griego trató de rebajar la renta del Unicaja. Mal en los lanzamientos con un 0/3.

Pasan ... los partidos y no teminar de lograr una continuidad en su juego. Amasa demasiado el balón, restando velocidad al juego del equipo. Su adaptación igual es un proceso más lento.

Kendrick Perry Base 5

La poca exigencia permitió reservarlo, aunque su nivel no es por ahora el del año pasado.

Tyler Kalinoski Escolta 7

Cada vez que apareció en el encuentro fue para aportar, como demuestra el +17 con él en pista. Logró 12 puntos y repartió cuatro asistencias.

Jonathan Barreiro Alero 5

Volvió a su función más gris de trabajo para el equipo, después de haber sido uno de los destacados en la pretemporada.

Nihad Djedović Alero 7

Muy metido en el partido, sabiendo lo que había que hacer en cada momento y poniendo velocidad a sus acciones. Venía de una lesión.

Chris Duarte Alero 4

Anda todavía tratando de encontrarse y de encontrar su mejor punto físico. Debe aprovechar su talento para jugar más rápido.

Tyson Pérez Ala-Pívot 6

Partido de baja exigencia. Cuando apareció en el partido dominó con su físico, como demuestran los ocho rebotes que capturó.

James Webb III Ala-Pívot 5

Estuvo algo mejor en los lanzamientos, aunque cada día que pasa queda más claro que es un alero y que su instinto le lleva a alejarse del aro.

Emir Sulejmanović Ala-Pívot 5

Jugó de cinco por la ausencia de Balcerowski. No fue su mejor partido hasta el momento, aunque no paró de pelear y buscar cada rebote.

Killian Tillie Ala-Pívot 6

Tuvo momentos de gran acierto en los lanzamientos de tres puntos en el arranque del partido, aunque luego perdió eficacia.

David Kravish Pívot 6

Partido cómodo para el estadounidense, que falló alguna canasta clara.