FIBA

El uno a uno del Karditsa - Unicaja

Juan Calderón

Juan Calderón

Martes, 14 de octubre 2025, 21:34

Comenta
5

Alberto Díaz Base

5

Bien en labores de contención cuando el equipo griego trató de rebajar la renta del Unicaja. Mal en los lanzamientos con un 0/3.

Minutos: - Puntos: - Rebotes: - Asistencias: -
1

Xavier Castañeda Base

1

Pasan ... los partidos y no teminar de lograr una continuidad en su juego. Amasa demasiado el balón, restando velocidad al juego del equipo. Su adaptación igual es un proceso más lento.

