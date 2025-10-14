Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tiro libre

El oficio como pasaporte europeo

Pedro Ramírez

Pedro Ramírez

Martes, 14 de octubre 2025, 21:54

Comenta

El Unicaja firmó en Karditsa una victoria sin alardes, de esas que refuerzan la solidez del campeón, más por oficio que por lucidez. El encuentro, ... histórico por ser el primer partido internacional en la prefectura griega, arrancó con la sensación esperada de desigualdad: los malagueños impusieron desde el inicio un ritmo inalcanzable para el debutante A.S. Karditsa. Con Perry al timón, los de Ibon Navarro marcaron un 2-10 inicial sustentado en el dominio del rebote y la velocidad en transición. El acierto exterior —triples de Perry, Kalinoski y Tillie— rompió el partido pronto, obligando al técnico griego a detener la sangría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  2. 2 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  3. 3 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  4. 4 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  5. 5

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  6. 6 Dos hermanos de Antequera montan pasarelas de más de 100 metros por toda España
  7. 7 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  8. 8 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  9. 9 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  10. 10 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El oficio como pasaporte europeo