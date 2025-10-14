Ibon Navarro: «Es una victoria importante por el oponente y porque no es fácil ganar fuera»

Nacho Carmona Málaga Martes, 14 de octubre 2025, 21:13 Comenta Compartir

Su rueda de prensa fue breve y apenas se limitó a la valoración del encuentro. Lo hizo en inglés, como es habitual en los partidos ... en los que el Unicaja juega lejos de Málaga en la Champions. «Me gustaría felicitar al Karditsa en su primer partido continental en casa. Les deseamos lo mejor para la temporada. Y felicitar a mi equipo, especialmente en la primera mitad, en la que hemos encontrado una buena energía. El equipo estuvo preparado para la primera parte. En la segunda era importante no dejarles que se metieran demasiado en el partido. Tuvimos altibajos, pero hicimos un buen trabajo, salvo en el rebote defensivo», dijo.

Más allá, elogió al rival y aseguró que ni ha sido ni será fácil (para el resto de rivales) ganar aquí en el futuro: «Cuando el partido se resolvió perdimos un poco la agresividad. Es una victoria importante por el oponente, porque no es fácil ganar fuera de casa y porque el viaje fue complicado. No será fácil ganar aquí en el futuro». El mejor del partido fue Kalinoski, que anotó 12 puntos y repartió cuatro asistencias en el encuentro. Salió a valorar el partido antes que el técnico y con semblante tranquilo, como acostumbra, se mostró feliz por el resultado y el trabajo suyo y de sus compañeros.

