Ibon Navarro, durante el Karditsa-Unicaja. FIBA
Basketball Champions League

Ibon Navarro: «Es una victoria importante por el oponente y porque no es fácil ganar fuera»

«Hicimos un buen trabajo», declaró el técnico vitoriano tras conseguir el segundo triunfo de la campaña en la Champions, en Grecia

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 21:13

Comenta

Su rueda de prensa fue breve y apenas se limitó a la valoración del encuentro. Lo hizo en inglés, como es habitual en los partidos ... en los que el Unicaja juega lejos de Málaga en la Champions. «Me gustaría felicitar al Karditsa en su primer partido continental en casa. Les deseamos lo mejor para la temporada. Y felicitar a mi equipo, especialmente en la primera mitad, en la que hemos encontrado una buena energía. El equipo estuvo preparado para la primera parte. En la segunda era importante no dejarles que se metieran demasiado en el partido. Tuvimos altibajos, pero hicimos un buen trabajo, salvo en el rebote defensivo», dijo.

