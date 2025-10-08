Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Basketball Champions League

El Unicaja destroza al Mersin en la primera gran noche de Castañeda (97-66)

El estadounidense al fin mostró el nivel que puede ofrecer y fue el mejor del equipo malagueño

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:20

El Unicaja mandó este miércoles un mensaje a todos los equipos que sueñan con el título de la Basketball Champions League. Es el campeón y ... quiere lograr lo que nadie ha conseguido hasta el momento, ganarla tres veces. La defensa de su trono continental comenzó con un triunfo arrollador ante el Mersin (97-66). Los aficionados que viesen el partido tendrían la sensación de que el nivel del conjunto turco es muy pobre. Tendrán parte de razón. Sin embargo, la superioridad del Unicaja es tal que hace que sus rivales parezcan malos. Lo que está claro es que seguramente, la competición europea tendrá poca 'tensión' para los de Ibon Navarro hasta que no llegue la siguiente fase en el mes de enero. Y el aficionado no es ajeno a esto, por eso el Carpena registró ante el Mersin una de las peores entradas de los últimos años con sólo 6.662 en la grada. La actuación de Xavier Castañeda fue lo más destacado de un encuentro que el Unicaja dejó resuelto al descanso ante un rival que por momentos hizo un baloncesto caótico.

