Ibon Navarro, en el Unicaja-Mersin este miércoles. Salvador Salas

Ibon Navarro, exigente: «Sería difícil que dijera que me gusta el equipo»

Contento con el partido de Castañeda, se reafirmó en que el objetivo es lograr que se encuentre cómodo de 'dos', el que será su rol en el equipo, junto a Perry y Alberto Díaz

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:01

Comenta

Escueto en su valoración del partido, se limitó a felicitar a sus jugadores y que fue un encuentro «de altibajos», en el que su equipo ... estuvo «bastante bien» durante 30 minutos. Y explicó, acto seguido, a qué se refería con los altibajos: «Los altibajos no solo van relacionados con los parciales, también tiene que ver con la forma de anotar. Hemos metido muchos triples, algunos buenos, pero otros por calidad y porque no tienen mucha talla. Ha habido momentos que nos hemos frustrado porque no sabíamos a lo que estábamos jugando. El parcial ha sido positivo. Tenemos que seguir trabajando».

