Ibon Navarro, exigente: «Sería difícil que dijera que me gusta el equipo»

Escueto en su valoración del partido, se limitó a felicitar a sus jugadores y que fue un encuentro «de altibajos», en el que su equipo ... estuvo «bastante bien» durante 30 minutos. Y explicó, acto seguido, a qué se refería con los altibajos: «Los altibajos no solo van relacionados con los parciales, también tiene que ver con la forma de anotar. Hemos metido muchos triples, algunos buenos, pero otros por calidad y porque no tienen mucha talla. Ha habido momentos que nos hemos frustrado porque no sabíamos a lo que estábamos jugando. El parcial ha sido positivo. Tenemos que seguir trabajando».

El gran nombre propio del triunfo ante el Mersin turco fue el de Xavier Castañeda, que anotó 17 puntos y estuvo sembrado en el triple, en la que ha sido su primera gran noche como jugador del Unicaja. Ibon Navarro lanzó una reflexión sobre su nivel y sus prestaciones: «Tenemos pocas dudas de que es un buenísimo jugador de 'uno', pero tenemos que encontrar la manera de que nos ayude de 'dos'. Iba a haber un día en el que metiera la primera y se iba a solar. Tenemos que encontrar el punto en el que pueda jugar con Kendrick y con Alberto, que esté cómodo. Eso nos va a llevar algo más de tiempo».

Exigente como el que más, expresó su sentir con el estado general del equipo a días de empezar su particular 'Tourmalet', en un tramo de tres semanas en las que se medirá al Gran Canaria, Barça y Tenerife. «Sería difícil que os dijera que me gusta el equipo. Hay partidos que no te ayudan demasiado a valorar eso. Ahora tenemos tres partidos de una exigencia… que pueden ser más, porque en la ACB todos son exigentes. Pero ahora vienen tres de 'play-off'. Nosotros nunca vamos a estar contentos. Nunca te voy a decir que estamos preparados. Siempre necesito más tiempo y siempre hay algo que no hacemos todavía bien. Es complicado que estemos preparados para el Tourmalet», dijo, autocrítico.

Aseguró que Perry está recuperado de sus problemas en el hombro y se refirió a Webb y a Tyson Pérez como dos jugadores de mucha energía, a quienes el acierto sonreirá algunos días más que otros.