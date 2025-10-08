El uno a uno del Unicaja en la victoria ante el Mersin

Impuso su intensidad cada vez que entró al partido. Los buenos minutos de Castañeda permitieron que Ibon Navarro lo reservase.

Su partido fue bueno, pero ... no sobresaliente. Lo mejor es que asumió responsabilidades y anotó los lanzamientos que otros días falló.

Kendrick Perry Base 7

Antes del partido la Champions lo señaló como el mejor jugador de la competición y no va descaminada. Cuando apretó estuvo imparable. Esta vez le acompañó el acierto en los lanzamientos.

Tyler Kalinoski Escolta 7

Otro partido a gran nivel y con mucho acierto desde la línea de tres puntos. Dinamitó el choque con sus triples.

Nihad Djedović Alero 7

Buenas decisiones cada vez que recibió el balón. Está con confianza y se le nota.

Chris Duarte Alero 6

Da la sensación de que todavía no ha llegado su momento. Pocos minutos para lo que está acostumbrado. Mal en los triples.

Tyson Pérez Ala-Pívot 7

Volvió a ser el jugador diferencial de la pretemporada con un derroche de energía y dominio total del rebote.

James Webb III Ala-Pívot 4

No se le puede reprochar su lucha, pero sigue negado desde la línea de tres. En un partido cómodo, falló los cuatro lanzamientos que intentó.

Emir Sulejmanović Ala-Pívot 6

Le faltó meter alguna canasta clara que tuvo, pero volvió a dominar en el rebote. Jugó de cuatro y de cinco.

Killian Tillie Ala-Pívot 5

Debe elevar sus prestaciones. No fueron malas, pero pueden ser mejores.

Olek Balcerowski Pívot 5

No se le puede suspender porque su actuación no lo mejoró, pero se quedó sin anotar ante un rival sin pívots de entidad.

David Kravish Pívot 6

Muy inteligente, casi perfecto en el tiempo que estuvo en la pista. Metió dos triples para abrir el campo y fue muy superior a sus pares.