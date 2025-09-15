Singapur espera al Unicaja en la defensa de su título más internacional

Cuando ustedes lean esta información, el Unicaja llevará ya algún tiempo en el aire camino de Singapur. Cruzará Oriente Medio, sobrevolará La India, también el ... Golfo de Bengala y después de muchas horas aterrizará en su exótico destino asiático. El equipo malagueño partió este domingo hacia Estambul y desde allí volará a Singapur, donde a partir del jueves defenderá el título de la Copa Intercontinental. Es su desplazamiento más largo de la temporada, un viaje marcado por su duración, unas 18 horas y la importante diferencia horaria que obligará a toda la expedición a superar el jet lag (seis horas de diferencia) antes de entrar en acción el jueves.

La llegada del Unicaja a Singapur está prevista para las 18.00, que en España serán las 12.00 del mediodía. El equipo volará durante toda la noche y esto en cierto modo le ayudará a la aclimatación, pues los jugadores sólo tendrán que 'aguantar' unas horas antes de irse a la cama.

Con la Copa Intercontinental ya a la vuelta de la esquina, el Unicaja deja atrás una pretemporada exprés con sólo cuatro partidos y más accidentada que de costumbre, con demasiadas ausencias y problemas físicos que hacen que el equipo no llegue tan fino y rodado a la primera gran cita de la temporada. Incluso con estos condicionantes, el cuadro cajista es el rival a batir en Singapur. Los de Ibon Navarro están encuadrados en el grupo A, con los rivales más endebles del torneo, el Alahli de Libia, campeón de la BAL africana, y el Utsonomiya Brex, campeón de Japón y de la Champions Asia. Por la otra parte del cuadro estará el Illawarra Hawks, campeón de Australia, y el combinado de la Liga de Desarrollo de la NBA, que esta temporada acude a la cita con jugadores más reconocibles y que se perfila de nuevo como el gran rival por el título.

11.643 Kilómetros Será la distancia que recorrerá el Unicaja sólo en el tramo de ida. El equipo viaja este domingo, hará escala en Estambul y no volverá a Málaga hasta el martes 22, pues saldrá de Singapur el lunes por la tarde.

El Unicaja desplaza a la Copa Intercontinental a toda su plantilla, catorce jugadores incluido el lesionado Nihad Djedovic. La FIBA exige seis cupos esta temporada a los equipos participantes en el torneo. Si el bosnio no se recupera a tiempo de la rotura que sufre en el sóleo, el canterano Manu Trujillo tendrá que vestirse, lo que obligará a un descarte extra. Esta decisión de la FIBA trata de igualar fuerzas entre los equipos, pues por ejemplo el conjunto japonés sólo cuenta con tres jugadores extranjeros, además de un nacionalizado.

El Unicaja no estará solo en Singapur, además de un pequeño contingente de directivos y patrocinadores que llegará el miércoles tras varios días en Estambul, algunos aficionados se han organizado las vacaciones para ver a su equipo en la Intercontinental. El año pasado fueron unos cincuenta, algunos llegados de países cercanos. El conjunto malagueño y el Flamengo brasileño serán los que más apoyo tendrán en las gradas del Singapur Indoor Stadium, con capacidad para 12.000 espectadores, y para el que la entrada es libre en la primera jornada.