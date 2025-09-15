Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La plantilla del Unicaja, este domingo en el Aeropuerto antes de partir hacia Singapur,con una escala en Estambul. JUAN CALDERÓN
Copa Intercontinental 2025

Singapur espera al Unicaja en la defensa de su título más internacional

El equipo llegará a la ciudad asiática este lunes por la tarde después de un viaje de 18 horas con escala en Estambul

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:21

Cuando ustedes lean esta información, el Unicaja llevará ya algún tiempo en el aire camino de Singapur. Cruzará Oriente Medio, sobrevolará La India, también el ... Golfo de Bengala y después de muchas horas aterrizará en su exótico destino asiático. El equipo malagueño partió este domingo hacia Estambul y desde allí volará a Singapur, donde a partir del jueves defenderá el título de la Copa Intercontinental. Es su desplazamiento más largo de la temporada, un viaje marcado por su duración, unas 18 horas y la importante diferencia horaria que obligará a toda la expedición a superar el jet lag (seis horas de diferencia) antes de entrar en acción el jueves.

