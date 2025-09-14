El padre de Jayson Tatum, los hermanos Froling, un jugador de 44 años y un 'casi fichaje' del Unicaja'; las curiosidades de la Copa Intercontinental

La confluencia de seis equipos en un torneo de cuatro días permite que se den muchas situaciones llamativas para los aficionados al baloncesto. Esta edición ... número 35 de la Copa Intercontinental que se celebra en Singapur y en la que el Unicaja defiende el título es una de las más igualadas de los últimos años, aunque el cuadro cajista parte como favorito. Echando un vistazo a las plantillas de los otros cinco equipos, se dan situaciones bastante curiosas.

Ampliar Justin Tatum. NBL

Por ejemplo, la presencia de Justin Tatum en el banquillo del Illawarra Hawks. Se trata del padre Jayson, estrella de la NBA y campeón de la liga estadounidense con los Boston Celtics en 2024. Justin Tatum no destacó nunca como jugador, pero sí como técnico de formación. Por ahí llegó su fichaje con el equipo australiano, en el que primero fue asesor, luego asistente y, la pasada temporada, primer entrenador. El campeonato de la liga australiana le dio el billete para disputar la Copa Intercontinental y su reconocimiento como mejor entrenador de la NBL.

Seguimos en el Illawarra Hawks donde hay otra situación curiosa, la presencia de dos hermanos. Se trata de Sam y Harry Froling, dos de los pívots del equipo. El primero mide 2,12 y el segundo 2,10 metros, por lo que es evidente que esa altura es una cuestión genética y es que los Froling vienen de una familia en el que el baloncesto es religión.

Ampliar Yuta Tabuse. BREX

El jugador más veterano de esta Copa Intercontinental es Yuta Tabuse, el capitán del Utsonomiya Brex, uno de los rivales del Unicaja. Tabuse nació el 5 de octubre de 1980, así que está a punto de cumplir los 45 años. Su caso es muy llamativo, pues pese a ser un jugador muy pequeño, 1,75 metros, fue el primer japonés en alcanzar la NBA. Jugó cuatro partidos con los Phoenix Suns en la temporada 2004-2005 hasta que lo cortaron. Yuta Tabuse es una leyenda del baloncesto japonés.

Ampliar Así anunció el Unicaja el fichaje de Devin Williams en 2022. UNICAJA

Más cercano para los aficionados del Unicaja es el nombre de Devin Williams, pívot del NBA G League United, que protagonizó una de esas situaciones rocambolescas en la historia cajista. El club malagueño buscaba un pívot por la baja de Michael Eric por lesión. El elegido fue Devin Williams, que un año antes había sido el mejor interior de la Eurocup con el Tofas, pero que había estado lesionado. El Unicaja anunció su contratación pendiente de que pasase el reconocimiento médico. Williams estuvo incluso en un partido en el Carpena, pero las pruebas médicas no fueron satisfactorias y su fichaje fue descartado.