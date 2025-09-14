Los Vips por un lado y el equipo por otro
Directivos, patrocinadores y políticos se unirán a la expedición cajista en Singapur después de tres días en Estambul
Enviado especial a Singapur
Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:40
El desplazamiento del Unicaja a la Copa Intercontinental será el mismo del verano pasado, pero el equipo viajará sólo. En su primera experiencia en el ... torneo estuvo acompañado por un grupo de directivos, patrocinadores, políticos y algunos aficionados que volaron en el mismo vuelo que usó el conjunto de Ibon Navarro fletado por Turkish Airlines. Sin embargo, en esta ocasión la empresa organizadora del viaje ha optado por ofertar una breve estancia en Estambul, para los que estuviesen interesados.
De este modo, los Vips salieron el domingo por la mañana, pasarán tres noches en Estambul y luego, el miércoles, pondrán rumbo a Singapur. El hecho de que la ciudad asiática tenga un circuito turístico reducido, ha llevado a los organizadores a plantear otro tipo de viaje distinto al del equipo, que estará allí hasta el lunes 21 y llegará a Málaga un día después.
