Kendrick Perry obtiene su tarjeta de embarque. Juan Calderón
Copa Intercontinental 2025

Los Vips por un lado y el equipo por otro

Directivos, patrocinadores y políticos se unirán a la expedición cajista en Singapur después de tres días en Estambul

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:40

El desplazamiento del Unicaja a la Copa Intercontinental será el mismo del verano pasado, pero el equipo viajará sólo. En su primera experiencia en el ... torneo estuvo acompañado por un grupo de directivos, patrocinadores, políticos y algunos aficionados que volaron en el mismo vuelo que usó el conjunto de Ibon Navarro fletado por Turkish Airlines. Sin embargo, en esta ocasión la empresa organizadora del viaje ha optado por ofertar una breve estancia en Estambul, para los que estuviesen interesados.

