El Unicaja dice adiós tras darlo todo ante el Madrid (79-86)

El Unicaja cerró este martes la mejor temporada de su historia y lo hizo dándolo todo en la pista. Fue un esfuerzo increíble de nuevo ... contra el Madrid, que aprovechó una desconexión de los de Ibon Navarro en los instantes finales del partido para llevarse la victoria y la eliminatoria (79-86). El conjunto malagueño dice adiós con la cabeza alta. Su baloncesto en este cuarto encuentro fue fantástico, como toda la temporada. Dominó a su rival y le compitió una vez más de tú a tú sin mostrar síntomas de cansancio. El sueño de ganar la liga para este grupo de jugadores, quizá irrepetible, tendrá que esperar, pero lo que han hecho hasta el momento será ya inolvidable.

Las gran duda antes del comienzo del partido era el estado físico con el que el Unicaja llegaba al encuentro. La incógnita se resolvió a las primeras de cambio porque las tres primeras defensas de los de Ibon Navarro fueron fabulosas para frenar al Madrid y anotar, además, tres triples (9-2). El Carpena alucinaba con lo que veía porque su equipo mantenía la misma energía que en el tercer choque y estaba sometiendo a su rival. Sólo Hezonja con su talento era capaz de responder al juego del Unicaja, al que le faltaron algunas canastas de Taylor. Cuando este se sentó y entró Carter, el equipo malagueño elevó su apuesta y se colocó ya 18-10 con cinco triples en siete minutos. Las cosas funcionaban en ataque, pero mejor en defensa, donde Sima, primero, y Balcerowski, después, contenían a Tavares. La entrada de Llull, con dos triples, dio un respiro a los blancos y el primer cuarto se cerró con 22-16.

El Madrid, que tiene la mejor defensa de la Liga, dio un paso adelante para apretar el partido (24-21, min.12), pero la respuesta del Unicaja fue increíble, con tres minutos de locura en los que Sima y Ejim, actores inesperados pusieron la máxima a base de intensidad y rebote (33-21, min.15). El partido ganaba tensión por momentos y el Madrid no tardó en golpear por medio de Musa y Hezonja, este con triples lejanísimos para volver a meter presión. Era un intercambio de golpes constantes, porque el Unicaja no dio un paso atrás. Osetkowski volvió al partido de forma espectacular para anotar dos triples seguidos y llevar la locura a las gradas (43-33). El californiano estuvo perfecto desde el 6,75 en la primera parte con 4/4 marcando la diferencia por completo. Dos canastas de Hezonja y Musa evitaron que el Unicaja llegase al descanso con una renta importante, pero la impresión del equipo malagueño era fantástica.

Como era de esperar el Madrid salió a por todas en el descanso y el Unicaja empezó a sufrir. Cometió Tavares la tercera falta, pero el Unicaja no explotó algo que habría sido clave, pues el pívot del Madrid tuvo ahora sí un impacto total en el partido y propició que su equipo se colocase por delante después de muchos minutos persiguiendo al Unicaja (51-53, min. 26). En cuanto se sentó, el conjunto malagueño recuperó el mando del partido. Lo hizo por medio de un Balcerowski sensacional, que se fajó para encontrar una y otra vez el camino al aro. La aportación de Ejim y Kalinoski fue fundamental para evitar que el Madrid llegase por delante al último cuarto, aunque el conjunto blanco sacó el máximo partido a los tiros libres para poner el encuentro en un puño (63-61).

Y el Madrid siguió apretando y Tavares acentuando su dominio en la zona. La cuarta de Balcerowski le despejó el camino al Madrid, que ahora pasaba de dominado a dominador ante un Unicaja al que ya le costaba mucho anotar. A cinco minutos del final, los blancos ganaban 72-77 después de un triple de Llull e Ibon Navarro tenía que pedir tiempo muerto porque el partido se escapa. Las nuevas órdenes del vasco ya no cambiaron la dinámica del partido. Le temblaron las piernas ahí al Unicaja. La presión, un par de faltas no señaladas que lo descentraron y su rival lograba una renta suficiente en un momento en el que cada punto era vital (72-79, min. 37:15). Un manotazo de Tavares a Kalinoski y un rodillazo del pívot en el rostro de Díaz no fueron faltas según el criterio de los árbitros. Esos instantes de desconexión fueron claves, porque el Madrid supo defenderse para sentenciar el partido y la eliminatoria desde la línea de persona.