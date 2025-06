Ibon Navarro: «La temporada ha sido de matrícula de honor»

La última rueda de prensa de Ibon Navarro en la presente temporada, en la que le puso matrícula de honor a su equipo, tuvo un ... alto componente emocional. Más que cualquier otra. Habló del pasado, del presente y un poco del futuro, aunque su grueso se centró en darle el valor a lo que ha logrado este grupo de jugadores, en materia de resultados y sobre todo en lo humano. «Si no ha sido este año es porque no tenía que ser. El año que viene lo volveremos a intentar», aseveró en su rutinaria valoración del encuentro.

Asegura, se han alineado los astros estas tres temporadas. Y a esto se refirió con eso: «No fue fácil encontrar trece jugadores el primer año. Se fue Gus, trajimos a Yankuba. Se fue Darío y vino Kameron. Se va Will y llegan jugadores. Da igual. Porque la calidad de este grupo hace mejores a las personas que llegan. Vosotros trabajáis en redacciones y yo he trabajado en una empresa. Un equipo es como una empresa… y un buen ambiente de trabajo no es lo normal. Hoy hacemos 10 meses y cuatro días juntos. Este grupo, casi os diría, se gestiona solo. Eso es increíble».

Otro de los platos fuertes de su comparecencia llegó cuando volvió a ser preguntado por el cruce de declaraciones con su homólogo Chus Mateo, con el que reconoce tener una buena relación, y lo que dijo sobre el ejemplo que quiere dar a sus hijos. «Cuando perdemos partidos como estos y en ocasiones no podemos mostrar las emociones, a veces decimos cosas que no queremos. Estoy seguro de que Chus no quería hacer referencia a los hijos. Primero, porque sabe mi situación personal. En otro momento habría encontrado un ejemplo mejor y más elegante. Conociendo mi situación personal y empatizando con ella. Si él todavía cree que es buen ejemplo, como él dijo, cada uno tiene su estilo. Me reafirmo en todo lo que he dicho en todas mis ruedas de prensa. Otra cosa es que no hayamos visto las ruedas de prensa. Y sí la ha visto, entonces es peor», dijo al respecto.

Reconoció que habrá salidas en el plantel, más que otros años, e hizo hincapié en la necesidad de acertar con la calidad de los que vienen, pero sobre todo con sus personas. «Siempre que se han marchado jugadores han sido importantes. Darío, Gus o Will, cuyo impacto humano era tremendo. Este año van a salir más porque esto es así. Hay que reponer piezas, con un impacto deportivo grande y también humano. Estamos en ello, pero ojalá que acertemos», verbalizó.

Las redes sociales

La oleada de comentarios desagradables que recibió por parte de la afición madridista tras el tercer partido propició que le pusiera el candado su cuenta de 'X'... y aseguró que piensa seriamente en quitársela. Así lo argumentó: «El riesgo de usar las redes sociales es este. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. La primera semana pasó con gente de Barcelona. La gente saca su rabia. El torrente ha sido una cosa… Aunque ya estaba pensando en quitarlas. Me la voy a quitar. Por salud mental. He perdido horas de mi vida bloqueando gente. Creo que me la voy a cerrar. No merece la pena»

De la temporada, asegura, se queda con lo que han vivido todos al final del partido con la afición. Con esa comunión. Más allá, se refirió a la emoción que han experimentado algunos jugadores, caso de Carter y Osetkowski, sobre la pista tras el bocinazo final: «No es tan improbable que lloren, es que no los conocéis. Uno se esconde detrás de esa imagen de borde y el otro nunca ha estado en una de estas, de despedirse así. No van a estar en un grupo como este nunca, y lo saben. Que lo valoren, la pena es que las cosas se valoran cuando se pierden. Creo que hay jugadores que han dado un salto tremendo en sus carreras, se merecen intentar algo diferente, que no voy a decir mejor porque ya veremos si lo es».

Otra de las cuestiones por las que fue preguntado residió en el descarte de Kravish. No tuvo problemas en explicar esta decisión. «Estábamos teniendo una pérdida del rebote defensivo espectacular con él. Nuestra defensa estaba siendo peor que con los otros porque estaba muy cansado. Era el único pívot que no había descansado. Si ganábamos, pensábamos que nos iba a ayudar en el quinto», argumentó.