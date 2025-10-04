El Unicaja madura al Bilbao y logra un triunfo contundente (86-68)

La primera ya está en el bolsillo. El Unicaja se estrenó en la Liga Endesa con un convincente triunfo ante el Surne Bilbao, al que ... fue madurando a lo largo del partido para acabar ganándole de forma clara y convincente. Se impuso la mayor calidad del equipo malagueño, que tuvo altibajos, especialmente en la primera parte, pero que fue más sólido en el cómputo general (86-68).

Lo mejor es que el cuadro cajista logró un triunfo amplio y contundente sin hacer su mejor baloncesto, confirmando ese gran margen de mejora que tiene todavía. Sobresalió Balcerowski (17 puntos y cuatro rebotes), estuvo muy bien Duarte jugando para el equipo y todavía tiene mucho que evolucionar Castañeda, el más perdido.

Comienzo con dudas

El Unicaja estaba incómodo al principio con el planteamiento de su rival, que colapsaba mucho la zona e impedía las penetraciones de los cajistas. Los despistes defensivos de los de Ibon Navarro permitieron, además, que el Bilbao estuviese sin presión en los primeros instantes. El 6-12 a los cuatro minutos reflejaba la superioridad de un conjunto visitante que poco antes cambió de una tacada a todo su quinteto, algo que se ve pocas veces. Con la entrada de Alberto Díaz, el Unicaja elaboró más cada ataque y se aprovechó de esas impagables ventajas que genera casi en cada acción Kalinoski. Un triple de cada uno permitó enjugar la renta del rival, aunque el exceso de pérdidas en el primer cuarto (6) impidió que el mejor juego del Unicaja se reflejase en el marcador (15-18).

Las sensaciones de los malagueños eran mejores y el segundo cuarto comenzó con un intercambio de golpes entre los dos equipos. Ataques y canastas rápidas en un escenario en el que el Unicaja se encuentra muy cómodo. El Surne Bilbao no aguantó el pulso y poco a poco fue cediendo ante el empuje de los locales, en los que destacaban Balcerowski, Pérez y Perry. El parcial del Unicaja fue contundente. Del 25-27 se pasó a un 39-27 con una oleada de canastas de tres y contragolpes culminada con un inesperado triple del pívot polaco, que se marchó al banquillo ovacionado por los aficionados y como máximo anotador de su equipo. El arreón permitió al Unicaja llegar con buena dinámica al descanso y tener a varios jugadores con sensaciones positivas (46-34, min. 20).

Todo lo bueno que el equipo había hecho en el tercer cuarto se quedó en el vestuario, porque su puesta en escena tras el intermedio fue realmente mala. El Unicaja mostró ese tono pasivo del comienzo del encuentro y el Bilbao lo aprovehó para volver al partido (48-43). Ibon Navarro tuvo que pedir tiempo muerto para reordenar a su equipo. El que estuvo más lúcido en esos momentos fue Duarte, que aprovechó la vigilancia de la defensa vasca sobre él para habilitar a sus compañeros, sirviendo tres buenas asistencias para Djedovic y Balcerowski. Con el dominicano generando para el equipo el Unicaja se sacudió un poco la presión del Bilbao, que seguía agarrado al partido con los puntos de Petrasek. La apuesta por un quinteto más físico le cerró el camino al aro al equipo de Ponsarnau y el cuadro cajista llegó al cuarto decisivo con el encuentro más controlado (66-57).

La consistencia del Unicaja fue decantando el partido poco a poco, pues su rotación era más sólida que la de su rival. En el último cuarto apareció Sulejmanovic peleando por cada rebote ofensivo ante su exequipo. El bosnio metió cinco puntos seguidos y cogió cuatro rechaces en tres minutos y amplió la ventaja de su equipo hasta el 75-61. La renta pudo ser más amplia, pero los jugadores de Ibon Navarro se dejaron cinco tiros libres fallados por el camino, algo que ya les pasó en la Supercopa. Quedaban cinco minutos por jugar, pero las sensaciones de uno y otro equipo no dejaban entrever la remontada de un Surne Bilbao al que le costaba un mundo anotar. A los de Ponsarnau le entraron las prisas y eso se tradujo en errores y malas decisiones, lo que allanó el camino de la victoria para el Unicaja. Con el partido decantado, Ibon Navarro aprovechó para dar minutos a un Castañeda que todavía está aterrizando en el equipo y no aprovechó la oportunidad.