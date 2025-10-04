Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Notas a los jugadores del Unicaja ante el Surne Bilbao

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:45

6

Alberto Díaz Base

6

Su primera aparición en el partido fue muy buena, dando fluidez a un ataque que estaba demasiado precipitado.

Minutos: 17:38 Puntos: 6 Rebotes: 1 Asistencias: 2
1

Xavier Castañeda Base

1

Tomó malas decisiones y se jugó malos tiros. Sigue todavía perdido, así que lo que venga sólo puede ser mejor para él.

Minutos: 13:27 Puntos: 2 Rebotes: 1 Asistencias: 2
6

Kendrick Perry Base

6

Tuvo minutos brillantes y otros no tanto, pero este equipo depende de él...

Minutos: 16:01 Puntos: 7 Rebotes: 0 Asistencias: 5
7

Tyler Kalinoski Escolta

7

Pocos puntos para lo importante que fue para el equipo. El dato de que tuvo el +/- más alto refleja el impacto que tiene en el juego.

Minutos: 16:27 Puntos: 6 Rebotes: 3 Asistencias: 2
4

Jonathan Barreiro Alero

4

Por debajo de lo que se le ha visto durante la temporada. Mucha competencia en el puesto de tres.

Minutos: 13:36 Puntos: 4 Rebotes: 1 Asistencias: 0
7

Nihad Djedović Alero

7

Es de los jugadores que mejor interpreta el contragolpe. Se alternó con Duarte y Barreiro en el puesto de tres y estuvo muy sólido

Minutos: - Puntos: - Rebotes: - Asistencias: -
7

Chris Duarte Alero

7

Muy bien, dando agilidad al juego, sin abusar en los lanzamientos y aprovechando para asistir a sus compañeros.

Minutos: 22:40 Puntos: 9 Rebotes: 3 Asistencias: 6
6

Tyson Pérez Ala-Pívot

6

No tuvo el impacto de la pretemporada, pero estuvo activo en el rebote y aprovechando esas situaciones por la línea de fondo.

Minutos: 12:24 Puntos: 6 Rebotes: 3 Asistencias: 0
7

Emir Sulejmanović Ala-Pívot

7

Suyo fue el tercer cuarto. Siempre oportuno e insistente en el rebote ofensivo. Sin estridencias, pero efectivo.

Minutos: - Puntos: - Rebotes: - Asistencias: -
3

Killian Tillie Ala-Pívot

3

Flojo. Tiene que dar un paso adelante. Todo el mundo le espera.

Minutos: 14:49 Puntos: 2 Rebotes: 7 Asistencias: 4
8

Olek Balcerowski Pívot

8

El mejor del equipo. Estuvo contundente y con iniciativa ante un buen pívot como Hlinason. Luego, quizá por el cansancio, cometió algunos fallos.

Minutos: - Puntos: - Rebotes: - Asistencias: -
6

David Kravish Pívot

6

En su línea. Productivo y sólido sabiendo qué hacer en cada momento.

Minutos: 19:31 Puntos: 7 Rebotes: 5 Asistencias: 4
