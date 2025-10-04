Notas a los jugadores del Unicaja ante el Surne Bilbao
Sábado, 4 de octubre 2025, 20:45
Alberto Díaz Base
6
Su primera aparición en el partido fue muy buena, dando fluidez a un ataque que estaba demasiado precipitado.
|Minutos: 17:38
|Puntos: 6
|Rebotes: 1
|Asistencias: 2
Xavier Castañeda Base
1
Tomó malas decisiones y se jugó malos tiros. Sigue todavía perdido, así que lo que venga sólo puede ser mejor para él.
|Minutos: 13:27
|Puntos: 2
|Rebotes: 1
|Asistencias: 2
Kendrick Perry Base
6
Tuvo minutos brillantes y otros no tanto, pero este equipo depende de él...
|Minutos: 16:01
|Puntos: 7
|Rebotes: 0
|Asistencias: 5
Tyler Kalinoski Escolta
7
Pocos puntos para lo importante que fue para el equipo. El dato de que tuvo el +/- más alto refleja el impacto que tiene en el juego.
|Minutos: 16:27
|Puntos: 6
|Rebotes: 3
|Asistencias: 2
Jonathan Barreiro Alero
4
Por debajo de lo que se le ha visto durante la temporada. Mucha competencia en el puesto de tres.
|Minutos: 13:36
|Puntos: 4
|Rebotes: 1
|Asistencias: 0
Nihad Djedović Alero
7
Es de los jugadores que mejor interpreta el contragolpe. Se alternó con Duarte y Barreiro en el puesto de tres y estuvo muy sólido
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Chris Duarte Alero
7
Muy bien, dando agilidad al juego, sin abusar en los lanzamientos y aprovechando para asistir a sus compañeros.
|Minutos: 22:40
|Puntos: 9
|Rebotes: 3
|Asistencias: 6
Tyson Pérez Ala-Pívot
6
No tuvo el impacto de la pretemporada, pero estuvo activo en el rebote y aprovechando esas situaciones por la línea de fondo.
|Minutos: 12:24
|Puntos: 6
|Rebotes: 3
|Asistencias: 0
Emir Sulejmanović Ala-Pívot
7
Suyo fue el tercer cuarto. Siempre oportuno e insistente en el rebote ofensivo. Sin estridencias, pero efectivo.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
Killian Tillie Ala-Pívot
3
Flojo. Tiene que dar un paso adelante. Todo el mundo le espera.
|Minutos: 14:49
|Puntos: 2
|Rebotes: 7
|Asistencias: 4
Olek Balcerowski Pívot
8
El mejor del equipo. Estuvo contundente y con iniciativa ante un buen pívot como Hlinason. Luego, quizá por el cansancio, cometió algunos fallos.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
David Kravish Pívot
6
En su línea. Productivo y sólido sabiendo qué hacer en cada momento.
|Minutos: 19:31
|Puntos: 7
|Rebotes: 5
|Asistencias: 4
