Ibon Navarro, chiflando durante el Unicaja-Surne Bilbao. Marilú Báez
Liga Endesa

Ibon Navarro: «Hoy era un partido distinto a lo que nos encontraremos en los próximos días»

El técnico vitoriano aseguró que Castañeda necesita tiempo para asimilar su rol y el juego del equipo: «Estamos acompañándole y ayudándole»

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:46

Comenta

Ibon Navarro, con semblante tranquilo, valoró positivamente la victoria de su equipo. La primera de la temporada, en el estreno, ante el Surne Bilbao. Diferenció ... momentos y sacó punta también a aquello que su equipo no hizo bien: «Ha sido un partido difícil contra un equipo que estaba jugando bien. Ahora, al principio, los equipos tienen mucha energía. Hemos entrado muy fríos, pero en el segundo y en el último hemos estado mejor. En el tercero perdimos la concentración y la intensidad. Sule nos dio cosas. Buen trabajo a nivel de todo el equipo. Hemos hecho 26 asistencias. Si no llegamos a perder 17 balones no sé qué hubiera pasado. Ha sido falta de tensión y de conocernos en algunas cosas».

