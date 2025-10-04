Ibon Navarro: «Hoy era un partido distinto a lo que nos encontraremos en los próximos días»

Ibon Navarro, con semblante tranquilo, valoró positivamente la victoria de su equipo. La primera de la temporada, en el estreno, ante el Surne Bilbao. Diferenció ... momentos y sacó punta también a aquello que su equipo no hizo bien: «Ha sido un partido difícil contra un equipo que estaba jugando bien. Ahora, al principio, los equipos tienen mucha energía. Hemos entrado muy fríos, pero en el segundo y en el último hemos estado mejor. En el tercero perdimos la concentración y la intensidad. Sule nos dio cosas. Buen trabajo a nivel de todo el equipo. Hemos hecho 26 asistencias. Si no llegamos a perder 17 balones no sé qué hubiera pasado. Ha sido falta de tensión y de conocernos en algunas cosas».

En el 'puzzle' de los 'cuatros' fue Sulejmanovic el que destacó por encima de un Tyson Pérez que tuvo destellos de calidad, pero que no jugó su mejor partido. «Él es un soldado. Hace un trabajo que a veces luce y a veces no. Atrae la atención y coge rebotes. Hoy le ha tocado a él y otro día le tocará a Tyson Pérez. El trabajo tiene que ser así», dijo sobre el bosnio. «Todo el mundo puede tener un mal día en la oficina. Somos un equipo. Hoy ha estado Sule y habrá algún día que sea al revés», agregó, al final, sobre el hispano-dominicano.

En el apartado físico, reconoce que a sus hombres les costó entrar al partido. «El primer cuarto nos ha costado por eso. Piernas pesadas, falta de chispa y de atención. Aunque también ha habido errores que son de concentración, no de piernas. Tenemos que cargar para poder aguantar y se vienen unas semanas que pueden ser un poquito duras para el equipo. Y a partir de ahí espero que cojamos velocidad de crucero», valoró. «Hoy era un partido distinto a lo que nos encontraremos en los próximos días», anticipó, echando una rápida oteada al horizonte.

Preguntado por Balcerowski y los porqués de su positivo cambio (fue el mejor, con 17 puntos), se reafirmó en las ideas que fue dando a lo largo de toda la temporada pasada. «Te puedes mirar como diez o doce ruedas de prensa del año pasado. Es joven y necesita tiempo, como todo el mundo. Ya no tenemos tres 'cincos', ahora tenemos dos y medio. El año pasado se podría equivocar algo más», expresó.

En esa línea se refirió a Castañeda, inmerso en ese proceso de encontrar su juego dentro del ecosistema que es este Unicaja. Él también necesita tiempo. Lo está necesitando ahora, según afirmó Ibon Navarro. «Es más complicado porque queremos que esté para jugar de 'uno' y de 'dos'. Le lleva el tiempo que le tiene que llevar entender varias cosas. Estamos acompañándole y ayudándole porque queremos que nos ayude». Webb, por su lado, fue baja por lumbago, según el técnico, pero no se trata de nada serio y espera que esté el miércoles en el estreno del equipo en la BCL.