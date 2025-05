Balcerowski irrumpe en un cómodo triunfo en Lérida

Pedro Luis Alonso Málaga Domingo, 25 de mayo 2025, 14:08 | Actualizado 14:41h. Comenta Compartir

En el penúltimo test previo a los 'play-off' el Unicaja volvió a evidenciar que siguen las buenas sensaciones, con el equipo entrando en pista ... para despegue, más o menos como pretendió Ibon Navarro, al que no le importaron algunas derrotas de más tras la Copa del Rey, y sí llegar en pleno repunte a la Final Four de la BCL y los 'play-off' de junio El factor cancha, como factor menor frente al buen tono general de todo el 'roster'. En esta línea el Hiopos Lleida quedó un tanto ridiculizado por momentos por el cuadro malagueño, en una tunda que no llegó a la magnitud del duelo de la primera vuelta (101-63), pero casi (69-98).

Sólo durante el primer cuarto se mantuvo con vida el cuadro local, al que dirige el técnico más joven de la categoría, Gerard Encuentra, y que pese a sus carencias defensivas, sobre todo en el puesto de 'cinco', está salvado con cierto margen y un digno balance de 11-22 (gana un tercio de partidos). Ibon Navarro se dejó fuera de la rotación a un mermado Osetkowski y a Barreiro, y reapareció seis jornadas después Djedovic, alistado en el quinteto de salida y casi sin evidenciar la inactividad. Noticia relacionada La mejor tarde de Balcerowski Pero la mejor noticia del partido para el Unicaja fue la aparición al fin de Balcerowski. Había ciertas sonrisas de incredulidad (no maliciosas) de algún compañero desde el banquillo ante su tremenda irrupción en el primer cuarto, con 12 puntos (uno menos ya que su tope anotador en un encuentro ACB como verdimorado), cuatro faltas recibidas, un tapón, dos mates y 17 créditos de valoración. Por primera vez se pudo ver en su pleno esplendor al polaco, rápido para mover sus 2,16, intimidador bajo su aro y sin cometer un solo fallo más allá de un tiro libre no anotado. Balcerowski tuvo una aparición letal en el primer cuarto y acabó el choque con 16 puntos en 18 minutos, 8 faltas recibidas, 6 rebotes, 3 mates y 3 tapones, para 24 créditos de valoración Ese arreón con el polaco fulminó ciertas dudas iniciales de un Unicaja que de salida concedió un triple con adicional en un error de Díaz y que no empezó muy inspirado en ataque. Liderado por Taylor no sufría siquiera entonces en el marcador, hasta que el 'huracán Olek' permitió pasar del 10-10 al 15-21 aprovechando la escasa altura de los 'centers' locales. Paró el partido Encuentra tras una canasta a la carrera de Perry y una reacción de su equipo con un parcial de 6-0 permitió cerrar el primer cuarto minimizando daños (23-28), aunque el Unicaja, imparable abrió ya una brecha definitiva de +23 al descanso. Su ritmo en ataque, con 28 puntos en casa cuarto, y unos porcentajes de tiros de campo brutales eran insostenibles para el Lleida, con una floja defensa y problemas para salir de los bloqueos indirectos una y otra vez. El Unicaja fue ampliando la máxima diferencia constantemente. Anotó cinco triples el cuadro malagueño (dos del reaparecido Djedovic) en ese segundo parcial, y Balcerowski, reservado por Ibon Navarro, volvió a irrumpir con el mismo estado de confianza, con un tapón bajo su aro y un mate corriendo la pista. El 35-56 al descanso dejaba la cita casi resuelta y muy propicia para que el técnico vitoriano pudiera dar más descanso a ciertos jugadores más castigados en su físico y premiar a otros que lo necesitan. Ampliar Perry, en un triple que trata de puntear Batemon. ACB FOTOS En la segunda mitad el Lleida trató de maquillar la diferencia. Aunque el Unicaja se fue a los 25 de ventaja, llegaron algunos fallos de Balcerowski desde la línea de tiros libres, pero al polaco nadie lo podía parar en ataque, sin que entrara a la pista Hamilton. Entre Mikel Sanz y, sobre todo, Hasbrouck, pese a que hizo la cuarta falta (un manotazo en la cara a Sima) y se tuvo que sentar, llegó cierta reacción local, ante un Unicaja que ofreció pequeños síntomas de relajación. Bajó la barrera de los 20 de distancia el Hiopos Lleida, que se puso a 16 (66-82) en el cuarto final con un renacido Oriola. ESTADISTICAS DEL PARTIDO Hiopos Lleida 69 Min. Punt. Reb. Asist. Val. D. Wiggins 21:44 9 6 2 11 J. Batemon 21:17 9 2 1 3 C. Walden 21:10 6 2 0 5 T. Bropleh 19:09 4 4 3 5 R. Villar 20:11 4 2 4 2 O. Paulí 20:23 6 3 1 3 J. Hamilton - - - - - L. Bozic 11:51 2 0 0 2 M. Sanz 26:20 5 7 1 9 A. Madsen 01:49 0 0 0 0 P. Oriola 18:16 11 6 1 11 K. Hasbrouck 17:50 13 0 1 4 Unicaja 98 Min. Punt. Reb. Asist. Val. T. Pérez 13:31 10 4 2 16 A. Balcerowski 18:28 16 6 1 24 M. Ejim 13:38 3 0 0 -5 T. Kalinoski 21:20 15 4 4 25 K. Taylor 18:40 13 3 1 14 A. Díaz 19:25 5 4 2 8 T. Carter 23:08 4 1 4 5 N. Djedovic 16:52 8 4 2 8 K. Tillie 12:51 10 5 0 10 D. Kravish 10:40 4 2 3 8 K. Perry 20:12 10 4 4 10 Y. Sima 11:15 0 1 0 0 Pero el cuadro malagueño no estaba dispuesto a más concesiones. Tres triples de Kalinoski, y varias canastas en transición, en un partido que comenzó a ser un correcalles, reabrieron la brecha (68-94) en el día de los secundarios: el mejor partido de la temporada para Balcerowski (8 faltas recibidas, 16 puntos en 18 minutos, 24 de valoración), una buena reaparición para Djedovic, 15 puntos de Kalinoski (5/6 en triples) y, en cambio, papel menor de Carter y Perry, y sin Osetkowski en la pista. En definitiva, que el equipo tiene la máquina más que bien engrasada cara a la indefectible serie ante el Barça tras el choque del viernes en Badalona que cerrará la fase regular.

