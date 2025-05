Ibon Navarro, cara a los 'play-off': «Llegamos como queríamos, pero a priori el cuadro que tenemos es complicado»

Para Ibon Navarro, el partido que sus hombres jugaron en el Barris Nord estuvo a la altura de lo que esperaba: continuaron puliendo su juego ... y 'corrigiendo' aspectos para llegar lo mejor posible a los 'play-off'. Se mostró satisfecho en su valoración inicial: «Felicitar al equipo por una victoria en un campo que todos sabemos lo difícil que es. Creo que hemos empezado bien, controlando el rebote y el campo abierto. En el final del primer cuarto hemos dejado de estar sólidos, pero en el segundo hemos estado bastante mejor, aunque sufríamos con las pérdidas. Hemos roto el partido a campo abierto y hemos empezado bien el tercer cuarto. No ha bajado de quince puntos la diferencia en ningún momento».

Asimismo, felicitó al rival por el magnífico ambiente de su pabellón y por haber logrado el complicado objetivo de la permanencia en la élite: «Felicitar a Lleida por el ambiente que han tenido toda la temporada y por mantenerse, porque no es fácil para un recién ascendido».

Comprendió, eso sí, que la festividad que se celebraba este domingo en la ciudad, el Aplec del Caragol, no ayudó a que el pabellón se llenara: «No cabía duda de que ambos hemos llegado con poco en juego y que el Aplec no había ayudado al ambiente. No lo hemos vivido al cien por cien, teniendo en cuenta lo que habéis vivido en todo el año, pero lo agradezco».

Por último (y más importante) fue preguntado por el estado de su equipo cara a los 'play-off' y también por sus sensaciones. Fue bastante cauto y estoico al respecto: «Nunca se sabe. Hemos hecho muchas cosas para en los momentos importantes de la temporada estar bien, pero eso no significa que vayamos a pasar las rondas. Llegamos bien a nivel físico y a nivel mental, y luego hay que jugar. Llegamos como queríamos, pero a priori el cuadro que tenemos en los 'play-off' es complicado».