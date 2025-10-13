Rescatan a un joven perdido en el paraje del río Chíllar en Nerja

Un hombre joven ha sido rescatado con señales de aturdimiento en la mañana de este lunes tras haberse perdido en el paraje del río Chillar ... en Nerja. En este sentido han informado fuentes del sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía y del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, cuerpo este último que ha participado en la búsqueda y localización del hombre.

El teléfono 112 recibió las primeras llamadas en torno a este suceso en torno a las 7.40 horas, motivo por el que dio aviso para su movilización a Policía Local, Guardia Civil, CPB y servicios sanitarios.

Sobre las 10 de la mañana el CPB ha informado en su perfil en redes sociales, consultado por Europa Press, de la finalización con resultado positivo de la búsqueda y rescate del varón en esta popular zona para el senderismo en la comarca de la Axarquía, en la zona oriental de la provincia malagueña.

Emergencias 112 han señalado que el hombre ha sido hallado con señales de aturdimiento y agotamiento físico, por lo que ha sido conducido por los sanitarios a un centro de salud para que se evalúe si presenta lesiones.